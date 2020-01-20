駱惠寧人民日報撰文：港國安機制長期缺位　支持香港完善（全文）

新任中聯辦主任駱惠寧今日（20日）在《人民日報》撰文，指香港今天面對自回歸以來最為嚴峻複雜的局面，如果國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌地滲透破壞。 駱惠寧指，要著力補齊香港「一國兩制」制度體系的「突出短板」，更好維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定。

駱惠寧在上周出席中聯辦新春酒會時，與特首林鄭月娥祝酒。（資料圖片 /羅君豪攝）

以下為駱惠寧在《人民日報》的文章全文：

推動香港“一國兩制”事業行穩致遠（深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想）

——深入學習貫徹習近平主席視察澳門系列重要講話精神

駱惠寧

2019年12月18日至20日，習近平主席在出席慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮並視察澳門期間發表系列重要講話，充分肯定澳門發展成就，深刻總結澳門成功經驗，對“一國兩制”事業沿著正確方向行穩致遠具有重大而深遠的指導意義。學習習近平主席視察澳門系列重要講話，我們對“堅守'一國'之本、善用'兩制'之利”的澳門特色、澳門亮點、澳門經驗有了更深刻的認識和體會，更深深感受到借鑒澳門經驗，堅持和完善香港“一國兩制”制度體系，對於推進國家治理體系和治理能力現代化的重要意義，也更深深感受到中央駐港機構所肩負的光榮使命和重大責任。

始終堅定“一國兩制”制度自信，是香港社會在前進道路上戰勝一切風險挑戰的關鍵所在。習近平主席深刻指出，“只要對'一國兩制'堅信而篤行，'一國兩制'的生命力和優越性就會充分顯現出來。”香港、澳門回歸祖國以來，在“一國兩制”下繼續保持繁榮穩定並融入中華民族偉大復興的壯闊征程。從澳門看，回歸祖國以來的20年是澳門歷史上經濟發展最快、民生改善最大的時期，也是澳門同胞共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期。從香港看，無論是始終保持國際金融、航運、貿易中心地位，還是成功抵禦非典疫情和兩次金融危機；無論是法治指數全球排名從回歸前60多位大幅躍升到第十六位，還是多年被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一，所有這些，都是當年許多關注香港問題的人完全想像不到的。信心鑄就定力、信心激發力量。今天，面對回歸以來最為嚴峻複雜的局面，香港同胞尤其需要重溫習近平主席2017年視察香港時所作的“前進道路並不平坦，但我們實行'一國兩制'的初心不會改變，決心不會動搖”的鄭重宣示，繼續從“一國兩制”22年多成功實踐的非凡歷程中汲取自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘，以堅定的“一國兩制”制度自信，踩實步伐、向陽而行，走出香港更加美好的明天。

始終準確把握“一國兩制”正確方向，是香港重新納入國家治理體係後保持長治久安的必然要求。習近平主席深刻指出，“確保'一國兩制'實踐不變形、不走樣，才能推動'一國兩制'事業行得穩、走得遠。”香港、澳門自回歸祖國之日起，重新納入國家治理體系，維護國家主權、安全、發展利益是兩個特別行政區基本的憲制責任和政治要求。對於特別行政區而言，如果國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌進行滲透破壞，“一國兩制”實踐就面臨被沖擊和破壞的極大風險。習近平主席在視察澳門時嚴正強調，“香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！”這一重要論述字字千鈞、振聾發聵。澳門特別行政區政府和社會各界形成了“在國家安全問題上，只有‘一國’之責，沒有‘兩制’之分”的高度共識和行動自覺。我們將一如既往地支持香港特別行政區政府，以香港長治久安和700多萬香港同胞的根本福祉為依歸，建立和完善特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化執法力量，著力補齊這一香港“一國兩制”制度體系的突出短板，更好維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，更好維護廣大香港同胞的切身利益和根本福祉。

始終強化“一國兩制”使命擔當，是實現“兩個建設好”宏偉藍圖的題中應有之義。習近平主席高度肯定廣大澳門同胞的“主人翁意識”，特別指出這種意識就是“自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題”，並希望澳門社會各界人士“繼續做中華民族偉大復興的積極參與者”。香港、澳門回歸祖國後，港澳同胞當家作主，自行管理特別行政區自治範圍內事務。回答好中國人如何把香港、澳門治理好這一重大命題，是港澳同胞肩負的歷史任務和光榮使命。隨著“一國兩制”由偉大構想變為生動現實，香港同胞所為之守護和奮鬥的，是實現中華民族偉大復興和香港自身發展的“一國兩制”偉大事業。習近平主席2017年視察香港時指出，“我們既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好。”今天，在70多年來國家飛速發展的大背景下，香港同胞擁有“一國兩制”這一最大的優勢，國家改革開放這一最大的舞台，共建“一帶一路”、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施這一新的重大機遇，應該比以往任何時候都更有條件和機遇去實現“兩個建設好”的宏偉藍圖。香港各界應該抓住機遇、乘勢而上，早日從政治霧霾中走出，聚焦到發展這個第一要務上來，以強烈的主人翁意識共同愛護好香港這個家，建設好大灣區這個更大的共同家園，在這個中華民族大發展大作為的時代，在這個港澳與祖國內地共繁榮共奮進的時代，書寫下堅守“一國”之本、善用“兩制”之利的新的光輝篇章。

始終築牢“一國兩制”社會政治基礎，是“一國兩制”實踐始終穩步前行的根本保障。 “愛國愛澳成為全社會的核心價值”，這是習近平主席充分肯定澳門“一國兩制”成功實踐的一大亮點，是“一國兩制”和特別行政區製度得以在澳門順暢運行的社會政治基礎。有了“愛國愛澳”這一全社會共同堅守的核心價值和社會政治基礎，澳門特區治理中遇到的一些困難就得以成功克服。在澳門半個世紀一遇的“8·23天鴿”超強風災期間，基本法和駐軍法相關規定首次啟動，駐軍千餘名官兵依法投入抗災救災行動，得到澳門社會的一致擁護和廣泛好評，這是製度設計與社會政治基礎實現良性互動的最佳範例。習近平主席視察澳門時指出，“愛國主義教育茲事體大，希望特別行政區政府教育部門和學校擔負起主體責任”，這一點對香港同樣非常重要。香港社會各界殷切期盼並堅定支持特區政府及有關辦學團體在全社會尤其是青少年中大力加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，不斷完善“一國兩制”條件下香港教育治理制度體系，增強青少年的國家意識和民族認同，進一步築牢香港“一國兩制”成功實踐的社會政治基礎。

習近平主席在2020年新年賀詞中特別指出，“近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。”這是習近平主席繼去年11月4日在上海出席第二屆中國國際進口博覽會時、12月16日香港特別行政區行政長官赴北京述職時、12月19日視察澳門期間三次會見林鄭月娥行政長官，並於11月14日在萬里之遙的巴西出席金磚國家領導人第十一次會晤，向國際社會表明中國政府在香港問題上的嚴正立場後，在兩個月內第五次專門就香港問題表態，一以貫之地釋放出中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政、堅定支持香港警方嚴正執法、堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子、堅定支持愛國愛港力量的強烈信息，寄託了中央希望香港各界“共同把香港的事情辦好”的殷殷期望，也讓我們深深感受到以習近平同志為核心的黨中央確保“一國兩制”方針不會變、不動搖，確保“一國兩制”實踐不變形、不走樣的決心意志。

“一國兩制”引航向，紫荊蓮花齊綻放。推動新時代“一國兩制”事業行穩致遠是包括港澳同胞在內的全國人民的共同願望。不久前，黨的十九屆四中全會對堅持和完善“一國兩制”制度體係作出重要部署，這既體現了“一國兩制”的內在要求，也充分反映了治港治澳的切實需要。香港中聯辦將深入學習貫徹習近平主席關於香港工作和視察澳門期間的系列重要講話精神，時刻牢記和踐行維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定的根本宗旨，進而實現“兩個建設好”，與特區政府和香港各界人士一道，在全力“止暴制亂、恢復秩序”的同時，認真思考圍繞“一國兩制”制度體系應“堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼”這一重大問題，不負習近平主席重托，不負全國人民期待，努力把香港“一國兩制”實踐發展得更好，把香港“一國兩制”制度體系堅持和完善得更好，把香港特別行政區的明天建設得更加美好。