再有警員鏡頭前展示記者身份證　警解畫：唔知佢係記者

有團體昨日（19日）於中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，警員在集會前於金鐘截查一名《立場新聞》記者，期間將其身份證在鏡頭前面展示長達一分鐘。 警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（20日）於電台節目稱，已向同事了解，指該記者當時無着反光背心，警員不知道其記者身份，亦不知他正在直播。郭嘉銓認為今次事件不涉及紀律問題，強調警方一直重視個人私隱。 《立場新聞》記者陳朗昇反駁，涉事同事當時有佩戴記者證，警員亦明確得知同事正在攝錄，並要求同事「唔好拍攝」，他認為接二連三有相關個案，顯示警員傾向對記者使用此方法公開其資料，警方必須糾正有此錯誤觀念的警員。

有警員刻意在記者攝錄期間，將記者的身份證放在鏡頭前遮擋拍攝。相關片段截圖經模糊處理。（立場新聞片段）

郭嘉銓：該記者拎住手機揮舞擾攘

昨日集會開始前，大批警員於中環金鐘一帶截查市民，並曾拘捕數人涉藏政擊性武器。有警員於高等法院附近截查一名《立場新聞》記者期間，將其身份證有資料的一面正對着鏡頭，記者一度移動鏡頭避開，但該警員繼續用身份證正面對着鏡頭，過程長達1分鐘。

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日於港台節目表示，已向涉事同事了解，指該記者無穿反光背心，警員不知道他是記者，亦不知道他用自己的手機做直播。他又指，同事截停記者調查期間，該記者不合作，手持電話雙手不願垂低，郭形容該記者「拎住手機揮舞擾攘」，但事情的細節及來龍去脈有待調查，警方亦將配合私隱專員的調查。

被問是否刻意 郭僅稱「控制緊嗰位人士」

節目主持隨即反問，警員查市民身份證時，將個人資料一頁向外展示，並刻意將身份證舉至膊頭等高水平，是否一般做法。郭嘉銓僅稱當時警員「控制緊嗰位人士」，只強調警方一直以來重視個人私隱。

今次並非首宗同類事件，在去年12月26日大埔超級城的衝突中，《立場新聞》記者陳朗昇的身份證資料遭警員刻意在直播鏡頭前面展示，郭嘉銓曾承認該警員有不足，已作出內部訓示。對再有警員犯同類錯誤，郭嘉銓否認涉及警隊紀律問題，僅重申將繼續了解細節。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。（資料圖片／魯嘉裕攝）

立場：同事有戴記者證 警員清楚知道記者拍攝中

陳朗昇於同一節目中反駁，稱同事當時雖無穿反光衣，但一直配戴記者證，並正拍攝新聞片段，警員亦得知他攝錄中，曾叫他「唔好拍」，亦曾拍打及遮掩鏡頭。他重提2011年李克強訪港事件，監警會報告清楚提到警員不應拍打或遮鏡頭，警員今次明顯觸及底線。

至於警員截查及對鏡頭展示身份證資料的方式，陳朗昇透露有其他記者曾表示有類似遭遇，但未見警員在截查其他人時用過這種方法，顯示警員傾向針對記者使用此方法，他促警方高層勿再左右而言他，應盡快糾正此錯誤觀念。

清場期間多次用胡椒噴霧噴記者 警方：誤中記者、唔想發生

昨晚在旺角有示威者快閃堵路，有警員要求在行人路上的記者離開，並從後向記者多次噴胡椒噴霧，郭嘉銓解釋，是有不同人混雜在記者當中，包括急救員、街坊及黑衣人，形容是「誤中記者、唔想發生。」

身兼記者協會執委的陳朗昇稱，當時記者身邊無示威者，但警員仍施放胡椒噴霧令人難以接受，不過示威持續逾半年以來，這並非「新鮮畫面」，促警方遵守武力使用指引執法。