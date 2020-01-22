林鄭無警暴論　馬道立徒弟葉巧琦反駁：未查就覺得一定無？

特首林鄭月娥上周四（16日）在行政長官答問會上表明：「我是不接受有人形容香港在處理這一場持續了七個月的社會動盪是出現了『警暴』」，有關說法惹起爭議。 大律師公會早前就成立獨立調查委員會發表意見書，就獨立調查委員會的職權範圍、獨立調查委員會的組成等提出意見。剛當選公會副主席、資深大律師葉巧琦指出，獨立調查並非只調查警方，亦需調查示威者、公眾人士，包括調查示威者有否使用過度武力，認為需要查出真相，令香港向前行。葉巧琦回應林鄭的無警暴論，她直言：「特首話無警暴，你（林鄭）有咁信心，你（林鄭）未查就覺得一定無警暴？」

沈士文批評獨立檢討委員會「無厘頭」。（資料圖片/張浩維攝）

沈士文指香港曾獨立調查16次

葉巧琦是終審法院首席法官馬道立的徒弟，2014年獲委任為資深大律師，她剛在大律師公會改選無競爭下當選公會副主席。葉巧琦指出，社會各界已就獨立調查作出廣泛討論，成立獨立調查委員會是公眾共識，故公會在近期發表一份「詳細性」、「終結性」的意見書，為成立獨立調查委員會提出藍圖，促進社會討論。

有反對調查的人士稱反修例運動至今仍未完結，不應獨立調查，葉巧琦反問為何政府又把事件交由監警會、檢討委員會調查。葉巧琦又認為獨立調查並非只調查警方，亦需調查示威者、公眾人士，包括調查示威者有否使用過度武力，認為需要查出真相，令香港向前行，做法亦公道。葉巧琦回應林鄭的無警暴論，她直言：「特首話無警暴，你（林鄭）有咁信心，你（林鄭）未查就覺得一定無警暴？」

對於有人以打擊警隊士氣為由反對獨立調查，大律師公會執委沈士文認為，如警方「一次都無做過越權嘅嘢」，應歡迎獨立調查，「經一個長期調查還佢哋（警察）清白，將『警暴』調查清楚…將好嘅警察同違法警察分開。」

沈士文又批評獨立檢討委員會「無厘頭」，因檢討委員會非按《調查委員會條例》成立，沒有傳召權、調查權，不願加入檢討委員會的社會賢達也知道檢討得出的結果並無公信力。

沈士文又指出，香港過去曾引用《調查委員會條例》成立獨立調查委員會16次，是次事件的被捕人數之多、國際關注之大是過去不能比擬，他希望獨立調查最終能伸張公義。

