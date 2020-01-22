【逃犯條例】黃繼兒盼修例打擊海外起底網站　涉域外管轄權

反修例運動至今已逾六個月，「起底」問題備受關注，政制及內地事務局現正研究修訂《私隱條例》，考慮透過修改條例，針對與「起底」有關的行為，並賦予私隱專員法定權力，要求社交平台或網站移除涉及「起底」的內容，以賦予專員刑事調查及提出檢控權力等，有關建議將由立法會政制事務委員會討論。 私隱專員黃繼兒今天（22日）接受電台訪問時提到，有「起底」網站的伺服器設於海外，現行機制下只能通過國際連繫，要求外國執法機構提供情報，或透過外國執法機構「搵佢哋（起底者）傾下偈」，著他們刪除資料，他又指若修例打擊海外「起底」情況，涉及域外司法管轄權。

黃繼兒指出，法律有機制處理，若警員違法，執法部門以同一法律、標準執法，「無其他處理方式」。（資料圖片／梁鵬威攝）

警員展示記者身份證 黃繼兒：以同一法律、標準執法

據政制及內地事務局提交文件，政府現正研究如何修訂《私隱條例》以便更有效遏止「起底」行為，討論設置「強制資料外洩通報機制」中的通報門檻、時限、方式，以及資料保留時限等。

黃繼兒指出，公署的調查權和檢控權不足，就社交媒體的起底內容，他指公署不能要求網絡供應商、社交平台交出起底者資料，亦不能要求起底者停止上載訊息；至於海外「起底」網站，他稱現行機制下只能通過國際連繫，要求外國執法機構提供情報，或透過外國執法機構「搵佢哋（起底者）傾下偈」，著他們刪除資料，又指若修例打擊海外「起底」情況，涉及域外司法管轄權，屆時修例「有好多嘢要考慮」。

對於再有防暴警員將記者身份證展示於鏡頭前，黃繼兒指出，法律有機制處理，若警員違法，執法部門以同一法律、標準執法，「無其他處理方式」。

《蘋果日報》報道指，保良局羅傑承中學在課室安裝可收音的閉路電視，黃繼兒表示不會評論個別事件，但按一般性原則，錄影、錄音需得到當事人同意。