陳茂波偕劉江華晤18區正副主席　泛民倡設獨立秘書處抗政治打壓

財政司司長陳茂波今日（22日）與18區區議會主席及副主席，於政府總部進行財政預算案諮詢會，民政事務局局長劉江華亦有出席。民主派區議會主席及副主席見傳媒時表示，向政府提出了設立獨立區議會秘書處、增撥資源供港台直播區議會會議等建議，惟陳茂波的態度雖然誠懇，卻未有回應他們一系列的訴求，對會面表示失望。

財政司司長陳茂波今日（22日）與18區區議會主席及副主席，於政府總部進行財政預算案諮詢會。（盧翊銘攝）

18區區議會主席及副主席今日（22日）應陳茂波邀請，到政府總部出席財政預算案諮詢會，由民主派區議員執掌的17區，除了荃灣區因要舉行會議而未能出席，各區均有派代表前來參加。一眾泛民區會主席及副主席於會議前見傳媒，指因為各自來自不同的政黨，相信過去一段時間財爺已收到各黨的建議，故今日會集中提出17區有共識的意見。

新同盟西貢區議會主席鍾錦麟指，區選結果反映市民堅持「五大訴求」，授權區會強化地方行政，並為社區帶來新景象。對於近日有政府人員於區議會會議中帶隊離場，鍾錦麟擔心長遠以言政府會「陰乾」區會及矮化其職能，故會提出區議會秘書處從原來的由民政事務總署派員，改為設立獨立區議會秘書處，令區議員能更好利用《區議會條例》賦予的職權，免受政府利用行政手段打壓。對於市民對區會的關心日益增加，民主派亦會建議增撥資源供港台直播區議會會議，以增加區會透明度。

灣仔區議會主席楊雪盈明言會提出政治有關的訴求，又指政府的政治問題未能以政治處理，應為反修例運動負上責任。她表示區議會特別關注警方於多區無差別施放催淚彈，對市民的健康造成威脅，要求政府撥款為受影響的學校、老人院及醫院購買防預裝備及進行事後清潔，又促請環保署盡快公布催淚彈殘餘物指數。楊雪盈亦質疑在警方如此失控的情況下，再為警隊添置電槍會對市民帶來生命威脅，會向陳茂波反映。

楊雪盈認為會面令她留下政府未準備好與區會合作的深刻印象，不解為何會面內容不能公開，質疑政府畏懼面對民意。（盧翊銘攝）

倡增撥地區資源

現時當局以「地區小型工程計劃」及「社區參與計劃」撥款予區會進行不同活動及工程，惟在缺乏資源的情況下需為一些長期開支動用有關資金，例如聘請秘書處職員、恆常維修康文署設施等開支金額鉅大，令區會無法靈活彈性資助具創新意念的地區主導項目，民主派建議政府維持有關撥款水平甚至增加資源，重推「社區重點項目計劃」，以回應社區需要。

此外就市民關心的派糖問題，民主派認為政府一直忽略中產及年輕人的需要，要求全民派錢1萬元，同時亦省卻了申請的費時及行政費用；另應設小額創投基金支援青年創業。



對會面表示失望 蔡澤鴻：若政府開波會還招

部分正副主席於會面後再次見傳媒，深水埗區議會主席楊彧表示失望，基於陳茂波提出互不引述故未能透露會面內容，但批評陳茂波對多項建議均沒作出回應，而且距離預算案公布的日子很短，對財爺的誠意表示質疑，要求對方於2月前落區與其他區議員進行交流，並敦促政府盡快重啟於區議會的定期會面。

楊雪盈則認為會面令她留下政府未準備好與區會合作的深刻印象，不解為何會面內容不能公開，質疑政府畏懼面對民意。

觀塘區議會主席蔡澤鴻引述劉江華指，政府的而且確重視與區會的合作關係，但若區會出現辱罵官員等違法行為亦無辦法。蔡澤鴻明言若局方「支持警務處同區議會開波，我地絕對會還招」，又指各區正副主席將於下月1日舉行會議討論「警暴」等議題，預料會相討18區的聯合行動。