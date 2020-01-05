【逃犯條例】陳茂波：輕言「攬炒」等同毀掉上一輩人的努力

財政司司長陳茂波今日（5日）發表網誌，稱香港的經濟發展和國際成就，是幾代人艱辛建立的成果，輕言「攬炒」等同毀掉上一輩人的努力。 他又指，暴力襲擊毁掉商店和公共設施，損害了市民對未來的信心，嚴重加劇已在下行的經濟所承受的壓力，同時令政府財政收入減少，削弱公共服務的資源，影響最有需要幫助的弱勢社群。他希望市民能認清暴力的危害，一同珍惜及維護香港。

財政司司長陳茂波以《破壞容易建設難》為題發表網誌。（資料圖片）

陳茂波以《破壞容易建設難》為題發表網誌，稱香港過去大半年的社會動盪和暴力衝擊，打擊了本港的國際形象和競爭力，香港今年在多個方面的評分可能會受到負面影響。

稱失去生活在香港的「安全感」

陳茂波說，過去大半年每周屢屢發生暴力衝擊、縱火、刑事毀壞，以及對意見不同的市民進行私刑，令大家失去了以往生活在香港的那份「安全感」，也令不少國際投資者和旅客卻步。過去幾個月，訪港旅客人次大幅減少四至五成。

指「暴徒」衝擊香港文明

陳又指，過去不時有人佔路、堵路，破壞交通設施，市民上班或出行時，往往要花上加倍的時間，或因擔心有家歸不得而取消出行計劃，更有人在港鐵車站和車廂內縱火。他說，去年曾經發生的衝擊機場及嚴重傷人事件，損害了本港作為可靠、高效國際航空樞紐的聲譽，亦打擊了外商到香港的信心。

他續指，香港一向崇尚自由開放和多元共融，私有財產亦受到充份保障，但「暴徒」連番惡意滋擾商店，並肆意破壞及縱火，均衝擊著香港的文明和核心價值。

稱司法機構一直保持獨立

陳茂波表示，最近有人向司法機構縱火，甚至是針對個別法官作出人身攻擊、意圖恐嚇，有關行徑至破壞法治精神，必須將這些罪犯繩之於法。他又引述終審法院加拿大籍非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）的言論，稱本港的司法機構一直保持獨立，判決沒受到外來壓力所影響。