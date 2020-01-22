【逃犯條例】邵家臻發起「和你團年飯」　百人荔枝角收押所外聚集

反修例運動至今有逾7000人被捕，有逾百名被捕人士遭還押不同院所，其中荔枝角懲教所是最多被捕人士遭關柙的地方。立法會議員邵家臻今（22日）發起「手足，和你團年」活動，呼籲參加者晚上八時到荔枝角懲教所外集會，並且攜帶清茶淡飯，與被捕人士一起吃團年飯。

【20:24】立法會議員毛孟靜表示，原本在勵敬懲教所內有4名女手足被橫押，但現時已有一名女手足在橫押2個多月後，獲保釋外出。

公民黨立法會議員陳淑莊表示，自己十分記掛在收押所內的陳健民，她批評特首林鄭月娥指警方克制的言論，十分涼薄，強調她們不會忘記在10月1日，警方只差3cm就射中一名中學生心臟的事件。

【20:17】大會邀請一位曾被橫押、現時正保釋的手足分享，他表示，在荔枝角收押所橫押期間，因有太平紳士巡視，故收押所內連儂牆已被拆去，他亦得知有手足在收押所內被打，而睡覺的地方環境亦十分惡劣。他又說，只要一日仍有手足在外，他們都會繼續站出來抗爭。

大會邀請一位曾被橫押、正保釋的手足分享，他稱在荔枝角收押所橫押期間，因太平紳士巡視，故收押所內連儂牆已被拆去，他亦得知有手足在收押所內被打。（彭焯煒攝）

【20:00】社民連岑子杰在開場時表示，本身計劃在壁屋懲教所外舉辦集會，但獲通知能成功申請的機會較低，故只能在晚上於荔枝角收押所外舉辦集會。

岑子杰又說，今晚的集會「希望讓收押所內的手足知道，在外的手足沒有忘記他們」，大家會一齊「有粥食粥，有飯食飯」。

【19:40】立法會社會福利界議員邵家臻今晚8時在荔枝角收押所門外，發起「手足，和你團年」集會，聲援在反修例風波中被橫押候審及判刑的示威者，已獲警方發出不反對通知書。

現場所見，約有100名市民已到場，大部分人均戴上口罩，他們高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。