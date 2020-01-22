【武漢肺炎】高鐵無須填健康表　陳凱欣：無從追蹤患者同車旅客

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，政府日前宣布從武漢來港的所有航班乘客需填寫健康申報表，惟不包括高鐵旅客，署理行政長官張建宗當時解釋稱高鐵站設有體溫監測儀器，不希望大批人流到埗後聚於大堂填表，造成空氣不流通。 張建宗的講話後，事隔一日香港即出現首宗武漢肺炎確診個案，男患者正是乘高鐵抵港。前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣指，沙士期間所有乘航班抵港旅客都需要填寫健康申報表，上面會列明旅客姓名，在航班上的座位、聯絡電話、曾到訪城市及入境後逗留地址，「一旦出事，政府可以找到患者座位前后左右位置的乘客，現在沒有填根本無從追溯。」 醫學界界立法會議員陳沛然指，香港出現第一宗確診個案是遲早的問題，「只能話係政府非常唔好彩。」他促請政府一旦確實香港出現首宗確診個案，將嚴重疫情應變級別提升至緊急。

陳凱欣建議，健康申報表可以加印選擇項目，要求旅客申報是否有到過醫院、街市、農場等地方，以及是否有進食過野味。(羅君豪攝)

建議申報表加問曾否進食野味

陳凱欣又反駁政府表示不希望人流聚集的講法，她指美國的國際機場人流更多，但有專門辟出空間供旅客填寫申報表。認為政府可以讓旅客在高鐵上填寫完後放入收集箱，程序上絕對可行。

陳凱欣建議，因應現時疫情，健康申報表可以加印選擇項目，要求旅客申報是否有到過醫院、街市、農場等地方，以及曾否進食過野味。