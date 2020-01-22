【武漢肺炎】高鐵無須填健康表　陳凱欣：無從追蹤患者同車旅客

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，政府日前宣布從武漢來港的所有航班乘客需填寫健康申報表，惟不包括高鐵旅客，署理行政長官張建宗當時解釋稱高鐵站設有體溫監測儀器，不希望大批人流到埗後聚於大堂填表，造成空氣不流通。
張建宗的講話後，事隔一日香港即出現首宗武漢肺炎確診個案，男患者正是乘高鐵抵港。前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣指，沙士期間所有乘航班抵港旅客都需要填寫健康申報表，上面會列明旅客姓名，在航班上的座位、聯絡電話、曾到訪城市及入境後逗留地址，「一旦出事，政府可以找到患者座位前后左右位置的乘客，現在沒有填根本無從追溯。」
醫學界界立法會議員陳沛然指，香港出現第一宗確診個案是遲早的問題，「只能話係政府非常唔好彩。」他促請政府一旦確實香港出現首宗確診個案，將嚴重疫情應變級別提升至緊急。
陳凱欣建議，健康申報表可以加印選擇項目，要求旅客申報是否有到過醫院、街市、農場等地方，以及是否有進食過野味。(羅君豪攝)
建議申報表加問曾否進食野味
陳凱欣又反駁政府表示不希望人流聚集的講法，她指美國的國際機場人流更多，但有專門辟出空間供旅客填寫申報表。認為政府可以讓旅客在高鐵上填寫完後放入收集箱，程序上絕對可行。
陳凱欣建議，因應現時疫情，健康申報表可以加印選擇項目，要求旅客申報是否有到過醫院、街市、農場等地方，以及曾否進食過野味。
醫學界界立法會議員陳沛然指，根據現時疫情擴散的情況，香港出現第一宗確診個案是遲早的問題。(歐嘉樂攝)
陳沛然: 政府非常唔好彩
醫學界界立法會議員陳沛然指，根據現時疫情擴散的情況，香港出現第一宗確診個案是遲早的問題，「咩方法入嚟唔知，就算患者係坐飛機，有填申報表都一樣入到嚟。」陳沛然表示，若經高鐵入境的患者證實是香港首宗武漢肺炎確診個案，「只能話係政府非常唔好彩。」
他解釋，填寫健康申報表的好處是一旦出現確診個案，政府能夠加快最終與患者同車廂的人，但與同行旅客會否遭殃無直接關係，「就算佢有填申報表，咁你唔坐都已經坐咗係佢隔離。」
他建議政府在各關口張貼海報，提醒旅客不如實填寫健康申報表會面臨的後果，加緊呼籲市民及旅客佩戴口罩，一旦確實香港出現首宗確診個案，將嚴重疫情應變級別提升至緊急。