【逃犯條例】邱騰華：香港仍是安全、穩定城市　歡迎旅客到訪

商務及經濟發展局局長邱騰華聯同特首林鄭月娥訪問瑞士，出席在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會活動，他亦與多國政商界領袖會面，向他們介紹香港的最新情況。邱騰華在多場會面中重申，香港即使目前面對前所未有的挑戰，其制度優勢並未有動搖，又強調香港是自由開放的社會，亦是具競爭力的國際商業及金融中心。香港依然是安全和穩定的城市，歡迎商務和觀光旅客到訪。

商務及經濟發展局局長邱騰華（左）昨日（達沃斯時間一月二十二日）於瑞士達沃斯接受國際媒體訪問，就香港最新發展作出回應。（政府新聞處）

重申香港制度優勢未有動搖

邱騰華昨天上午分別與菲律賓貿易和工業部部長Ramon Lopez、印尼海事與投資統籌部長Luhut Pandjaitan及澳洲財政部長馬賽厄斯．科爾曼會面。邱騰華在會面其間說，香港擁有「一國兩制」的優勢、便利的營商環境以及優秀的專業服務，可協助海外企業打入內地巿場及把握「一帶一路」發展所帶來的機遇，他期望香港與三地能促成更多交流和商業協作。

邱騰華其後與泰國中央銀行行長維拉泰博士會面，就雙方共同關注議題交流意見，雙方談及去年十一月簽訂的加強兩地經濟關係諒解備忘錄不但為兩地帶來更多的經濟機遇，亦加強了彼此的聯繫。

邱騰華亦接受了國際媒體訪問，包括路透社，就香港最新發展作出回應。