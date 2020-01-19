中美貿易協議落實開放經濟　邱騰華：國家早已定政策　點會輸呢

中美貿易戰持續逾兩年，兩國於上周終正式簽署第一階段中美貿易協議。 商務及經濟發展局局長邱騰華認為，協議落實的五大範疇正是國家主席習近平2019年提及的五大舉措，包括讓外資進入、加強知識產權保護等對外開放政策，他指國家早已確定相應方針，形容簽訂協議是「同最大嘅貿易伙件落實，點會係輸呢？」不過關鍵在幾時撤銷15%至25%的關稅，讓全球及中美經濟得以回復。 他提到因應中美貿易戰，與商界自2018年起已商談貿易戰帶來的困難及應變措施，現時推出的政策蘊釀已久，但他強調去年下半年的社會環境，令企業面對的問題更迫切，政府亦將推更多措施望助中小微企渡過年關。

商務及經濟發展局局長邱騰華（資料圖片／余俊亮攝）

邱騰華今日（19日）接受商台節目訪問時認為，中美貿易協議提及的五大範疇，已包括國家主席習近平去年發表的五大舉措，即擴大讓外資進入、加強保護知識產權、增加商品服務進口、更有效實施國際宏觀經濟政策、以及落質對外開放政策，他形容簽訂協議是「同最大嘅貿易伙件落實，點會係輸呢？」不過簽協議後，關鍵在幾時撤銷15%至25%的關稅，因為關稅未撤，仍有額外成本，撤關稅才可讓全球及中美經濟得以回復。

邱騰華指出，本港以至國際正在檢視貿易協議中的條款是否符合國際經貿規條及原則，他認為中美由糾紛到簽訂協議，雙方建立信任基礎，對香港而言，「愈係有規矩，對香港愈好」。

政府出手助中小企捱過冬天

中美貿易戰持續兩年多，邱騰華稱自2018年起已與商界傾談如何應對，現時推出的政策屬蘊釀已久。他透露，當時亦有倒閉潮的擔憂，企業最關心的是生意額、資金周轉及未來前景，而2019年的上半年，經濟亦近乎停滯，不過數據上看來，企業順利過渡去年的「年關」，2019年全年外資在香港設公司的數目達9千間創新高，當中近半在本港設地區總部。

邱續指，過去半年本港的社會環境，令企業面對的問題更為迫切，因此政府亦推出相應措施，包括在明日（20日）起倍增企業申請「BUD專項基金」及「市場推廣基金」的累計資助上限和首期撥款比率，以及自2月1日推出的資助本地企業參加貿發局的展覽，以增加營商機會，望政策助中小企渡過將至的年關。