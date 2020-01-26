【武漢肺炎】陳茂波：財政上義無反顧配合防疫工作　全力搜購口罩

近日武漢新型肺炎殺到香港，政府昨日（25日）公布一系列防疫措施。財政司司長陳茂波今早（26日）表示，在防疫工作上資源不是限制，哪方面工作如果需要用錢，特區政府會配合、「義無反顧」，政府會全方位、在全球搜購口罩。他批評有個別商戶坐地起價，行為不負責任。 至於下月發表的《財政預算案》，陳茂波指現時本港經濟情況嚴峻，可能有財政赤字、經濟零增長等狀況，下年度赤字預計會比本年度更大。至於會否再有類似前年「關愛共享」的派錢措施，陳茂波稱爭議相當大，所以「仲諗緊」。

近日本地口罩供不應求。陳茂波指出，政府會全方位、在全球搜購口罩。（資料圖片）

批個別商戶囤積居奇 不負責任

陳茂波今日出席商台節目時指出，資源不是防疫工作的限制，政府會全力配合、義無反顧應對疫情，衞生署、醫管局如果需要用錢，政府都會配合。他又提到，政府會全方位、在全球搜購口罩，並指有商人將口罩坐地起價、囤積居奇，行為非常不負責任，呼籲商人與港人共渡時艱。

提到疫情對本港經濟的影響，陳茂波表示，未有疫情前本港經濟已嚴峻，再出現公共衞生問題是雪上加霜，又認為近期社會上的暴力衝擊開始減少，市道有復甦跡象，但疫情導致街上人流進一步減少，對經濟無可避免有影響，政府有需要時會出台措施，減輕市民壓力。

陳茂波指，坊間經濟分析師對來年經濟評估由收縮4%至增長2.1%不等，而最多人相信的幅度會是零增長左右水平；財政方面，他預期今個財政年度會有赤字，但由於首半年經濟情況仍算好，赤字水平未算很高，但下個財政年度由於收入減少開支增加，赤字會較本年度大。他提到，一般理解的國際標準，認為赤字預算不超過本地生產總值3%仍屬可接受，在香港即是約800億，不過按照坊間現時提供的建議，如果全部實行，赤字肯定遠超此數目，因此需要有所取捨。

陳茂波表示，是否有派錢相關措施「仲諗緊」。（資料圖片）

有人籲「擇善固執」勿派錢

近幾年《財政預算案》前夕，民間總有全民派錢的聲音，今年多個政黨都打「開口牌」要求全民派錢一萬元。陳茂波指，派錢措施具爭議性，不同的市民、政團都提倡派錢，但亦有不少人告誡政府不要「躲懶」，應將錢用在需要的地方，甚至有人向他發短訊呼籲「擇善固執」，不要隨便派錢。

陳茂波指，要幫市民幫得有針對性，往往會有行政措施，前年「關愛共享」計劃引起行政大混亂就是顯例；派發的金額不論多與少，也很容易引來爭議；現時政府每年都會做一些一次性的優惠如退稅，不少中產都會對預算案有期望，如果將這筆款項拿去派，又未必合乎中產人士期望，所以政府仍在研究用什麼方法最理想。

主持人再問，那即是會否有派錢或類似措施？陳茂波表示「仲諗緊」。他隨後分享一個想法：前年「關愛共享」計劃下，每位市民可獲發4,000元，其他預算案措施受惠未足4,000元者可補回差額，政府最終收到300多萬份申請。他慨嘆，香港人的人均收入如此高，用退稅退差餉等一次性措施都不能受惠足4,000元者，原來也有這麼多，是值得深思的現象。