【武漢肺炎】田北辰倡分層次封關　包機接回滯留武漢港人

武漢新型肺炎襲港，近日民間有聲音指政府應加強限制往返中國內地，防止疫情擴散。實政圓桌立法會議員、港區全國人大代表田北辰今早（28日）在港台節目《千禧年代》提倡，政府分成幾個層次封關，只容讓有必要的人員往返內地，認為政府如再不採取果斷措施，會帶來更多仇恨。他又提到，現時滯留武漢港人有百多名，政府應派包機將他們接回。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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田北辰：之前仍認為要小心處理 現認為已迫在眉睫

田北辰指出，他之前一直都認為全面封關要小心處理，但近兩日發生許多事情，令他覺得「呢個考慮（封關）係迫在眉睫」。其一是港大醫學院院長梁卓偉明言今年4、5月才是疫情高峰期：「仲有100日，高峰期唔係今日，（如果高峰期是）今日，都仲可以睇下個情況點，捱過佢，仲有4個月，我自己判斷遲早香港都會全面封關，如果係咁肯定早好過遲，減低高峰期嘅傷害。」

其二是口罩供應問題，令人不知道怎麼捱過4個月，更可怕的是疫情最高峰還未到，所以應盡快減少傷害。他透露，有在內地投資廠房，從事口罩出口的朋友，本身訂單已預訂到3、4月，需求甚大。近日這名朋友更收到政府通知，全部產量收歸國有。田北辰認為，當出口貨品都被納入內需市場需要，內地口罩缺貨肯定非常嚴重，還要求內地提供口罩實在有點勉強。

其三是醫管局質素及安全總監鍾健禮昨日指，符合呈報準則的非本地人可豁免醫療收費。田北辰指此說法一出，全國任何人在內地發現有病徵，即可通關來港免費獲得治療，如此下去醫護人員隨時會罷工，因為這樣不斷加重醫護的負荷，「對佢地（醫護）都唔公道」。他認為，如果武漢肺炎患者可以免費獲治療，前設一定是全面封關，否則「成件事完全冇邏輯，本末倒置」。

指封關影響經濟活動 但事態嚴重有其必要

田北辰坦言，過去大半年的社會衝突已導致零售業，包括他自己旗下的生意受到影響，慘不忍睹，如果再封關情況可能更明顯，會影響經濟活動。不過他和身邊很多商界朋友都認為，即使再慘可能都只是幾個月的事，捱過這段艱難時期，前路或可一片光明。不過今次肺炎疫情事態嚴重，如果政府再不採取果斷措施，長遠會令民間對政府產生更多仇恨。

田北辰認為事態嚴重，封關已迫在眉睫，提倡分層次的封關。（資料圖片／高仲明攝）

倡分層次封關 禁止非必要出入境

至於封關實際執行操作，田北辰建議分幾個層次：內地居民如非必要來港要暫時拒絕；在內地的港人如要回港，政府應設立限期，可能是一星期、十天等，要求他們在指定時間前回港，如有特別需要繼續留在內地，回港後需自我隔離14日；對於特殊原因必須往返中港兩地的人，如專業服務、公共服務人員，需對他們作定期檢查，長期監察健康狀況。

本周起多個國家如日本、美國、南韓、法國等多個國家，都先後表示將會或考慮派包機接走滯留武漢的國民。田北辰指目前約有百多港人在當地，不明白為何特區政府不參照此做法，和內地政府商討安排，接回當地的港人。香港駐武漢經貿辦事處主任馮浩賢早前表示會留在武漢協助當地港人，田北辰指馮留守的作用是處理當地港人求助，所以他會是最後一個離開的港人，但始終也是一條人命，所以政府都要處理。

田北俊亦開腔，表示雖然封關對商界有影響，但仍希望政府與市民一同抗疫。（田北俊fb專頁截圖）

田北辰的兄長、自由黨榮譽主席田北俊今早亦在Facebook發帖指出，希望政府可以考慮暫時對內地封關一個月。他指：「對於一個一生都支持中小企、創造公平營商環境的我是極度痛苦，但是人命關天，非常時刻，做非常事，我真的希望政府今次可以與香港市民同一陣線抗疫！」