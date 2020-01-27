【武漢肺炎】民主派「赤口」上禮賓府請願　指倘不封關或行動升級

武漢肺炎疫情肆虐，香港至今已出現八宗確診個案，多個民主派團體在今日俗稱「赤口」的年初三，輪流遊行上禮賓府請願。其中職工盟、民主黨及逾百個來自十八區民主派區議員均口徑一致要求政府「封關」。觀塘區議會主席蔡澤鴻表示，若政府再不積極回應「封關」訴求，十八區民主派將會「遍地開花」，發起進一步行動。

職工盟一行十多人今早十一時許抵達禮賓府，他們提出五點訴求，包括要求立即暫停接待來自中國內地的旅客、政府必須提供醫護人員足夠抗疫人手、裝備及資源、糾正所有妨礙抗疫的官僚和專政作風、停止派員前往國內公幹，並為僱員提供彈性工作安排，減少感染風險。

職工盟又要求僱主為員工提供充足口罩和安全裝備，特別針對高危行業，更應避免在未有充足保護裝備之下，要求處理易受感染的工作，同時僱主應體恤帶病或需接受隔離員工，不要削減任何薪酬福利，讓他們安心求診和休息。

職工盟「赤口」遊行到禮賓府請願。（鄭子峰攝）

多個工會代表亦有發言。醫管局職工總會總幹事吳冠君指前線醫護現時壓力爆煲，猶如計時炸彈，很多醫護已經開始抽生死籤，當內科醫護「頂唔順」，就要換上抽中生死籤、來自不同分科的醫護人員。

吳冠君又稱，封關是最佳抗疫方法，否則醫療系統將會崩潰。對於建制派立法會議員陳健波在電台稱內地與香港「大家是一家人」，香港不可輕易封關，吳批這種講法「不知所謂」，指陳健波把醫療系統和香港人健康福祉「較飛」，「因為面對病毒嗰個唔係佢（陳），可以䟴䟴腳喺冷氣房，醫護人員就喺前線抗疫，佢（陳）要擦鞋係佢嘅事！」

陳健波今日強調，他並非一刀切反對封關，而是要視乎實際情況，而當日他在電台所說的意思是，中港交流頻繁，中國幅員廣闊，香港許多日常生活必需品都來自內地， 所以不能隨便封關，但當時他亦指出如果疫情「真係好緊要」，死亡率又高， 港府便應再作考慮。

另外，職工盟主席吳敏兒在遊行中表示，武漢巿巿長昨指有500萬武漢人已離開當地，她直指這批逃出武漢的人，根本不會老實地向香港關口作健康申報，擔心再不封關，社區爆發或無可避免。

巴士業職工會聯盟代表認為，應立法要求巿民在公眾地方必須戴口罩，「唔戴口罩就唔可以上車」。香港會計專業人員協會阿貓指，業界十分擔心是次疫情，指審計人員需常常到內地出差，有人在放假期間已收到電郵，派他們在假期後到內地出差，工會將會向會計業「big 4」等公司發信，要停止派員到出差。

逾百個來自十八區民主派區議員今天（27日）由遮打花園遊行至禮賓府。（鄭子峰攝）

逾百名民主派區議員亦發起遊行，中午12時於遮打花園起步，遊行至禮賓府。民主黨沙田區議會主席程張迎、民協深水埗區議會主席楊彧、民主黨屯門區議會主席陳樹英、公民黨東區區議會主席黎志強、民主黨東區區議會副主席趙家賢等正、副主席亦有參與。

他們指出，明天是年初四，預計將會有大量旅客從中國內地經各個陸路出入境管制站入境香港，根據過往的經驗，大量內地遊客亦會在這幾天到港，對本來已非常困難的防疫工作雪上加霜。他們認為，儘管政府宣佈限制到過湖北省的旅客入境，但認為肺炎擴散情況已無法有效控制，加上擔心有旅客在申報時隱瞞。

民主派要求，除了香港居民外，暫停其他旅客入境香港；登記所有入境香港居民資料，以便日後追蹤在邊境設立臨時檢疫中心，隔離確診或懷疑患者；確保各出入境管制站的工作人員獲發合適及足夠的防護裝備。

新同盟西貢區議會主席鍾錦麟指，政府昨天才宣布限制湖北省旅客入境已太遲，認為政府應徹底封關，從根本解決香港市民的憂慮，又認為政府應在今天宣布封關。鍾表示，若政府不封關，十八區民主派將發起其他行動，促使政府回應，包括收集居民簽名。