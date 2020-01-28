【武漢肺炎】民主派視察高鐵站　揭無防疫提示　倡追究謊報旅客

武漢肺炎疫情肆虐，今天是港人在內地回港高峰期，民主派會議召集人陳淑莊、公民黨黨魁楊岳橋、工黨張超雄等多名民主派立法會議員到西九高鐵站出口，呼籲回港的港人自我留家隔離14日，避免在自己不知情、無病徵的情況下在社區傳播病毒。 楊岳橋指出，過往入境主任經常在沒有提供原因的情況，拒絕社運人士等非本港居民入境，反映入境主任有權力以公共衞生為由拒絕內地居民入境，又認為可從法律途經，以法律追究在健康申報表謊報的入境旅客。

陳淑莊、楊岳橋、公民黨譚文豪、民主黨黃碧雲、張超雄、朱凱廸、資訊科技界莫乃光、社福界邵家臻等民主派議員到西九站視察。陳淑莊經初步視察指出，現時疫情肆虐，但高鐵站離境位置沒有廣播作健康和防疫提示，認為政府在防疫上有不足之處。

楊岳橋提到，政府容許公務員可在家工作，已反映行政機關深知疫情嚴重，他建議立法會會議亦應暫停，保障立法會秘書處職員的健康。

議會陣線朱凱廸則要求政府確保口罩供應，建議政府引用《儲備商品條例》將口罩列為「儲備商品」，限制最高價格、進出口等。

一名戴上防毒面罩和泳鏡的人在高鐵站內等候乘搭高鐵出境，他稱自己是廣東人，他在農村噴灑農藥需使用防毒面罩，現因自己沒有口罩，所以選用防毒面罩。