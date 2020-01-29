【武漢肺炎】民政署稱疫情嚴重　取消黃大仙區議會會議　議員譴責

黃大仙區議會原定於今日（29日）召開緊急特別會議，討論武漢肺炎疫情及應對措施，惟民政總署今早致電主席許錦成，稱因疫情嚴重不宜聚集人群，秘書處亦未必能提供支援，建議取消會議。黃大仙25名區議員舉行記者會譴責民政總署僭越區議會職權，以行政手段妨礙運作。

黃大仙區議會原定於今日召開緊急特別會議。（資料圖片）

黃大仙區議會原定於今日下午召開緊急特別會議，討論武漢肺炎疫情及應對措施。主席許錦成指今早收到同意出席會議的政府部門名單，康文署、運輸署、房屋署、社福署、食環署及教育局均在其中，但民政總署其後致電許錦成，指出於疫情嚴重不宜聚集人群，加上嚮應特首林鄭月娥昨日宣佈公務員留家工作，民政處職員及秘書處未能給予支援，建議取消會議。

許錦成強烈譴責民政總署僭越職權，以行政手段妨礙區議會運作，拖延抗疫決策，置市民安危於不顧。

公民黨劉珈汶引述林鄭指，非緊急公務員才留家工作，但今次特別大會所討論的是街坊最關心的防疫問題，以及在社區爆發的應變措施，認為民政總署無故取消會議是輕視及怠慢疫情，試圖矮化區議會職能，要求政府不要再以行政手段打壓民選聲音。

尤漢邦批評政府已經完全失能，不能達成市民的任何期望，要求執行部門不要再等待決策部門的政治考慮，憑自己的專業判斷，作出任何對疫情有利的適切措施，將市民的安危置於首位。