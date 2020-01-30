【武漢肺炎】倡政府增產派口罩　葉劉指封關不實際：香港會變孤城

武漢肺炎疫情持續肆虐，今日（30日）召開的衞生事務委員會特別會議上，民主派議員建議政府全面封關。不過新民黨主席葉劉淑儀認為，封關的建議不可行，香港會變成孤城，建議政府密切關注、追蹤遊客來源地，而非一刀切全面封關。另外，葉劉建議政府在本地生產口罩，滿足市民需求，而非單靠外地進口。

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葉劉淑儀指，有不少市民要求政府封關，但她認為建議不實際亦沒有必要，因為「香港會變成弧城」，封閉關口後，不但所有旅客亦不得進入香港，港人也無法自由進出境內。她建議政府應以大數據追蹤方式，密切關注入境旅客來源地，禁止大規模爆發省市的市民入境香港，而非「一刀切」禁止所有人來港，並提高透明度，令市民更清楚各省市染病人數及情況，避免市民揣測各地情況，引起公眾恐慌。

葉劉又建議政府，應考慮在本地生產口罩，而非單靠外地進口。她指，現時懲教署生產口罩數量有限，政府可考慮從內地購入更多製造口罩的機器及原材料，生產更多口罩，以應付市民需求。

今日衞生事務委員會上，所有議員均戴上口罩，只有葉劉一人沒有戴上。她表示現時口罩短缺，家中只剩下數個口罩，今日由家中前往立法會，因此不需要戴口罩，會留待到人流較多的地方才戴上僅存的口罩。她又說，醫護人員和前線工作者相對普通市民更需要配戴口罩，普通市民外出不一定要戴上口罩，著市民即使買不到口罩也不必恐慌。

葉劉昨夜從印尼返港，有一位同機的網民拍下照片放上網，指飛機上超過九成人包括外國人、香港人都戴上口罩，只有葉劉沒有，下機後付費乘搭機場哥爾夫球車到關口。網民指葉劉落機的閘口距離關口只有5至10分鐘步程，認為不是每個市民也有能力每次都以車代步，主動離開人群。