【武漢肺炎．廣州直擊】西九高鐵站封關前　港人急買票返港

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴大，港府在1月30日零時起關閉高鐵西九龍站、紅磡廣九直通車等數個口岸。《香港01》記者乘搭從廣州南站最後抵港的高鐵。從廣州到香港，至少量了四次體溫。 在廣州南站，不少港人趕至改車票在封關前回港，而內地人則不多。由於內地規定一定要戴口罩才能進入火車站，高鐵車廂內所有人都戴上口罩。入高鐵站要量體溫，上車前要再量多一次，沒有發燒才可上車。 列出抵達西九龍站後，要填寫中港兩份健康申報表，在內地和香港口岸均要量體溫才可入境。

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廣州南站最後兩班到香港高鐵，分別為G6587晚上9時32分從廣州南站開出，途經虎門、深圳北和福田，10時40分抵港；最後開出的G99，9點37分開出，經深圳北，10時30分抵港。

《香港01》記者晚上8點前到達廣州南站，不少人趕及香港封關前趕尾班車。

港人：贊成停簽自由行

回廣州度歲的港人陳女士稱，原本沒有計劃何時回港，近日廣州街頭很靜很少人，沒有娛樂亦沒有拜年，知道疫情愈來愈嚴重，亦得悉林鄭月娥宣布封關，今日下午來廣州南站買高鐵票提前回港，「封關就嗱嗱聲走，怕之後再封羅湖。只剩下幾張票，好彩買到，但要分開坐。」她贊同內地停發自由行簽註給內地人，「少些人安心一點」。

另一位港人阿高一家四口回廣西南寧探親，一早買了今晚經廣州南回港的高鐵。他慶幸不用改票，否則很麻煩，自己要搭高鐵，很難評論局部封關的措施是否恰當。他說南寧市面亦很靜，但因為並無像廣東省那樣強制出入公共場所要戴口罩，因此並非人人都戴。

根據內地高鐵售票系統，在停止售票前，僅餘幾張到香港的車票。據了解，全車500多人乘搭，不少人中途下車，最終約200多人到香港。

上車前再探熱 車上人人戴口罩

記者乘搭最後一班廣州南開出抵港的高鐵，上車前要再量多一次體溫，廣州南站的職員解釋因為是跨境列車，要做多一次檢查，更着旅客不要遲到，「因為林鄭，聽日就封關，今晚走唔到就要去羅湖。」

車上幾乎滿座，人人都有戴口罩，部份人更戴住兩層，列車職員更戴上眼罩。到虎門和深圳的車站，不少內地人下車，前往香港的內地人不多。

福田上車的祝小姐是內地人，她乘車到香港探男友，知道今晚是最後高鐵，但以為封關只維持幾日。得知未有重開時間表後，她說會用其他口岸回深圳。她坦言擔心深圳和香港的疫情，會小心保重。

填中港兩份健康申報表 至少15分鐘才能出境

車上職員提醒一定要分別填寫中港兩份健康申報表。列車抵達西九站後，不少乘客都在內地口岸一方，排隊填表，並遂一量體溫後，才可到達出境櫃位。

到達香港一方後，不少人再排隊填表及量體溫。港人可用e道入境，但內地旅客就要用人工櫃位。