【武漢肺炎】陳凱欣倡設實時口罩存量資訊　民主派批政府「無良」

立法會衞生事務委員會今日（30日）召開特別會議，討論疫情的預防及控制措施。食物及衛生局局長陳肇始於會後對傳媒表示，明白市民對口罩供應的關心及殷切的需求，相信早前是因新春假期而令到市面供應緊張，預料這數天會有貨到港。 民主派批評陳肇始陳腔濫調，公民黨陳淑莊指泛民、建制均一致追問，口罩未來的發貨情況，陳肇始卻拒絕詳細回答，自由黨張宇人更反對延長會議，斥「出面啲市民得嗰10度要排幾個鐘（買口罩），依家2個鐘都冇就放走佢」。

▼口罩缺貨，全城搶購▼

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陳肇始指，明白市民對口罩供應的關心及殷切的需求，會隨着疫情的快速轉變而直線上升，商經局已經統籌小組跟進市場口罩供應，務求恢復穩定。陳肇始相信早前因新春假期而令到市面供應緊張，預料這數天會有貨到港。

張宇人反對延長會議 陳淑莊批莫名其妙

民主派於會後見記者，公民黨陳淑莊批評陳肇始不斷重彈舊調，沒有提供新的資訊，對於泛民建制一致追問口罩未來的發貨情況、批次及數量等詳情，陳肇始均未能回答，造成市民恐慌並引發搶購潮。她又斥責今次的緊急會議討論的是全城乃至國際關注的抗疫問題，當泛民提出延長會議時，自由黨張宇人竟然提出反對，對此感到不能理解及莫名其妙，質疑對方作為行政會議成員，是否因為知道政府無法給出答案，便以此等手法保存政府的顏面。

朱凱廸稱，泛民原定在會議中提出13個臨時動議，包括要求全面封關、警方強制遣返湖北人回內地、訂立口罩為法定儲備用品等，質疑建制畏懼有關議案，由張宇人作為代表阻止會議進行。

民主派議員批評陳肇始說法屬陳腔濫調。（鄭子峰攝）

陳肇始：沒有口罩可留在家中 張超雄憂長期病患難外出覆診

工黨張超雄引述陳肇始於會議中指，若市民沒有口罩可留在家中，質疑是否要勞工手停口停，長期病患又如何外出覆診，狠斥政府「無良、無能到不能容忍」。

醫學界陳沛然表示，政府有責任向市民交代實情，以令大眾安心，對於作為重要防疫工具的口罩，其供應時間表及路線圖等均未能提供，只叫市民留在家中，是「砍腳指避沙蟲」。他又提到，前線醫護指防疫裝備的儲備不足3星期，政府卻堅持不封關容讓更多的病人湧入，如何能令醫護安心抗疫，批評政府的種種舉措是在與香港「攬炒」。

公民黨譚文豪指出，除了搶購口罩，搓手液、洗潔精及食材等亦相繼出現短缺的問題，政府有責任仿傚03年沙士時任政府的做法，盡快澄清是否真的存在短缺問題，以免恐慌越滾越大。

社福界邵家臻不解為何勞福局及教育局，均未有出席是次緊急會議，包括跨境學童復課等問題引起社會關注及焦慮，局方卻不派代表到立法會解釋。

陳肇始表示，明白市民對口罩供應的關心及殷切的需求，會隨着疫情的快速轉變而直線上升，商經局已經統籌小組跟進市場口罩供應，務求恢復穩定。不過，民主派議員批評陳肇始說法屬陳腔濫調。（鄭子峰攝）

陳凱欣倡效澳門設實時口罩存量資訊

就政府決定開放7間指定診所處理新型冠狀病毒相關病人，陳凱欣擔心會造成市民恐慌，因為診所普遍鄰近民居，容易造成暉明邨同類事件；建議政府將診所改為接收普通科病人，減少到公立醫院求助的人數，以減低公院醫護的壓力。

她又建議就市民關心的口罩供應，可效法澳門的做法，在網上實時公開藥房口罩存貨數量，令市民安心。陳凱欣指出未來10天是關鍵日子，政府應確保每人每日至少有一個口罩，包括考慮統一派發等，協助市民度過這段供應短缺的時間。