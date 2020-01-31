【武漢肺炎】梁美芬促所有入境者填寫健康申報　若虛報屬違法處理

武漢新型肺炎持續擴散，本港亦已出現12宗確診個案，經民聯立法會議員梁美芬建議，政府應引用香港法例599章《預防及控制疾病條例》，要求所有入境人士填寫健康申報表，若有人涉嫌隱瞞，虛報病歷和行蹤，需要轉交執法機關嚴肅跟進。 對於近日全港市民在各區瘋搶口罩，梁美芬表示，她的團隊前日已到泰國、印尼、巴基斯坦尋找口罩貨源，訂購了六位數字的口罩，並將於下周到港。

梁美芬建議，政府應引用香港法例599章《預防及控制疾病條例》，要求所有入境人士填寫健康申報表。(彭焯煒攝)

梁美芬又建議，政府應暫時停止所有由出現確診個案地區的非香港居民短期入境，而從出現確診個案地區來港的非香港居民，如因就學、工作，探親等原因，需要在香港長時間逗留，入境後需要立即隔離14日，接受醫學監察。

另外，她建議從出現確診個案地區返港的香港永久性居民，亦必須自我隔離14日，接受醫學監察，政府亦應成立應變基金支援這批人士。

梁美芬要求，政府要全速全力從世界各地採購口罩，透過政府轄下設施或與商界合作，向香港居民派發口罩，確保人人有口罩。她又要求，政府應根據香港法例第296A章《儲備商品（進出口及儲備存貨管制）規例》，將口罩列為儲備商品，禁止無良商人囤積居奇及炒賣圖利。

她又要求，政府應與營運或擁有度假營地的非政府機構和商業機構聯絡，呼籲他們盡社會責任，邀請他們借出合適的度假營地作為檢疫隔離中心，並向受疫情影響的有需要人士或機構，例如因接受隔離而「手停口停」的僱員、被取消出團的旅行社提供支援。

教育方面，梁美芬呼籲教育局應考慮延長停課，盡早對外公布，令家長，學校和學生能夠及早做好準備。