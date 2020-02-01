【武漢肺炎】朱凱廸陳志全赴台晤民進黨　倡剩餘口罩產能出口香港

武漢新型肺炎持續擴散，市面口罩「一罩難求」，甚至有市民不惜冒著寒風通宵排隊搶購。立法會議員朱凱廸、人民力量陳志全偕同幾位新任區議員，今日（1日）到台灣會晤民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬，提出在1個月的口罩出口限制期結束後，若有剩餘產能，將口罩出口到香港以應市民之急。

朱凱廸、陳志全及數名區議員今日到台灣與鄭運鵬見面。（鄭運鵬facebook）

朱凱廸、陳志全及數名區議員今日到台灣與鄭運鵬見面，提出台灣政府在1個月的口罩出口限制期結束後，將口罩的剩餘產能出口到香港，以應付社會現時口罩供應緊張的局面。鄭運鵬回應指按人口數和需求數而言要求合理，答應會向行政院長蘇貞昌轉達，算是為未來港台互動鋪路，亦希望全面封關1個月後台灣的病情受控，能對處於水深火熱的港人伸出援手。

鄭運鵬為黃之鋒送上一枝阿姆羅原子筆。（鄭運鵬facebook）

目前保釋候審而未能離開香港的眾志秘書長黃之鋒負責安排是次會面，黃之鋒於facebook上透露自己與鄭運鵬同是高達迷，對方此行更送上一枝簽上「黃之鋒，行きます（去吧）！」的阿寶（台譯阿姆羅）原子筆，希望能在官司結束後親自拜訪並一睹對方的高達收藏。朱凱廸則贈送鄭運鵬一幅印有「光復香港」的旗幟。