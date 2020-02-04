【武漢肺炎】港中醫院變隔離中心？消息：林鄭曾視察　不符兩條件

武漢肺炎疫情持續，政府曾計劃選用即將入伙的粉嶺暉明邨作為「檢疫中心」，引起當區居民激烈抗議，最終迫使政府打消念頭。特首林鄭月娥昨明言，若政府找不到足夠的檢疫措施而社區有廣泛傳播，政府將要實行家居隔離。 近日有網民提出，政府可徵用鄰近禮賓府、已荒廢多年的港中醫院作為檢疫中心，據了解，林鄭月娥近日曾醫院實地視察，但未能符合兩大條件，包括醫院設施陳舊、欠缺獨立房間，未能有效阻止交叉感染。

港中醫院已荒廢多年。（資料圖片）

位於中環下亞厘畢道的港中醫院於1966年創立，屬非牟利私家醫院，由一批醫生以基金形式運作，醫院大樓屬香港聖公會物業。港中醫院於2012年結業，一直荒廢至今，聖公會近年提出希望重建一座樓高25層的新私家醫院，但遇上城規會及地區阻力，落成無期。

政府尋找檢疫設施處處碰壁，選用一些未入伙的公屋、居屋以至酒店作為隔離營，每每遇上強烈反對聲音。面對「各家自掃門前雪」，林鄭月娥昨日直言，若無檢疫中心的設施，可能要實行家居隔離，屆時社會要有心理準備自己的鄰居，就是正在接受家居隔離者。

港中醫院位於中環下亞里畢道，與禮賓府相鄰。（網上圖片）

行政長官林鄭月娥。（鄭子峰攝）

僅10間獨立房間 欠特別通道

市民不欲身處隔離營周邊，乃人之常情，近日有網民反建議將港中醫院變身為隔離中心，認為廢置醫院起「即食」作用，而且位置與民居有一段距離，最近的可能是一分鐘步程的禮賓府。

據了解，林鄭月娥近日確曾到醫院實地視察，同行亦有食物及衛生局、發展局等官員，但發現港中醫院未能符合兩大條件，未有選用。首先，對付疫症必須有隔離和疾病分流設置，但港中醫院落成逾50年，內部欠缺分流及隔離措施，只得一條通道來往，容易造成交叉感染，而且醫院只得約10間獨立房間，其餘以大房為主，無法滿足隔離要求。

其次，港中醫院已閒置多年，要重新運作需時裝修，起碼要兩、三個月，屆時疫情可能已緩和，現在改建似乎並不合適。