【武漢肺炎】民建聯晤教育局　引述楊潤雄：可能取消升中呈分試

武漢新型肺炎疫情蔓延，教育局早前宣布全港中小學及幼稚園停課至3月2日。民建聯今日（4日）就停課對學生及學校造成的影響，與教育局局長楊潤雄會面，該黨立法會議員張國鈞透露，局方正在與考評局密切研究文憑試的安排，而升中呈分試更有可能會取消。

民建聯與教育局局長楊潤雄會面後透露，局方正在與考評局密切研究文憑試的安排，升中呈分試則有可能會取消。(資料圖片/余俊亮攝)

張國鈞會見傳媒時表示，收到很多家長對中學文憑試及升中呈分試的擔心，就文憑試而言，若公共衛生危險屆時尚未解除，容許多人聚集在試場有一定風險，引述楊潤雄指正在與考評局密切研究及討論，相信在不久的將來會作公布。

至於尚有最後一次考試未進行的升中呈分試，張國鈞引述楊潤雄稱，將審視中一收生行政安排的最後限期，若趕不及的話很有可能會取消，張國鈞稱已敦促局方盡快決定並公布。

要求增加網上學習資源

民建聯立法會議員鄭泳舜提出，有家長擔心停課令學生的學習進度延遲，整日留在家中對身心健康亦不理想，已向教育局要求為學校增加資源及配套，讓老師可利用網上平台支援學生在家學習甚或即時授課。他引述楊潤雄回應指，教育局網頁上有提供不同學習資源，民建聯則建議局方應就此向老師及家長多作宣傳。

鄭泳舜又提議因應停課時間較長，局方應為有營運困難的幼稚園提供支援；同時應延長$2500學生津貼申請的截止期限，讓學生於假期後處理。