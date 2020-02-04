【武漢肺炎】元朗區議會促警隊往武漢抗疫　議會監察批「小學雞」

新型肺炎由內地武漢開始爆發，內地將武漢封關以阻疫症進一步漫延。不過，由民主派主導的元朗區議會昨日通過動議，要求警務處處長鄧炳強帶同警隊，前往武漢視察疫情。 由民建聯副主席陳學鋒牽頭的組織「議會監察」批評，有關動議是「鬥氣的小學雞行為」。陳學鋒指，區議會認真監察政府不足的工作並無問題，建議元朗區議會做更多務實的工作，如要求加強防疫。

由建制派前區議員組成的「議會監察」批評，區議會作不合理、不現實的動議，只是「自我感覺良好」。(資料圖片)

元朗區議會昨日（4日）召開特別會議，通過數項有關防疫措施的動議，包括要求政府從速撥款，購買防疫用品免費派發給市民，要求警方增強人手於醫院、關口及隔離營等地區處理違規武漢肺炎病患與衝關人士，亦促請「一哥」鄧炳強率3000名前線警員義務往武漢協助當地居民及政府對抗疫情。動議獲在座的27位區議員全數投票通過，而動議及和議此動議的區議員，合共有32人。

元朗民政事務專員袁嘉諾指，有關動議本身超越區議會的職權範圍，但由於有關建議的內容正面，因而仍會向警務處反映意見。

陳學鋒：叫醫護人員去武漢，我會同意

議會監察今日下午發文，質疑動議目的明顯是為了「鬥氣」，而非真心為了抗疫工作，「是否真的這樣空閒無正經事做？」議會監察又指，作為從政者，更應帶頭團結，一起抗疫，請泛民區議員不要再糾纏政治鬥爭，浪費時間。

陳學鋒表示，從現實角度看，警方難與內地的抗疫工作扯上關係，就算真的到了現場亦難有作為，「反而如果叫醫護人員上去，我會同意。」他質疑有法定權力的區議會，為何會作出現實中並不可行的動議，批評民主派區議員的做法，只是「自我感覺良好」。

元朗區議會昨日召開特別會議，討論有關抗疫的措施。(資料圖片/鄭榕笛攝)

動議的措辭提到，有警務人員在內地社交平台發布「武漢加油」的主題影片，讚揚其情操高尚，認為警隊可貢獻更多，故促請警員到武漢抗疫。陳學鋒批評，有關說法牽強，反問是否所有表示關心疫情的人，都要到武漢幫手。

曾任中西區區議會副主席的陳學鋒認為，區議會如真的關心疫情，應監督政府加強防疫、清潔措施，檢視醫療體系是否有不足之處等，認為作為從政者，見到政府工作有所不足，例如面對社會搶口罩反應不足，而提出意見、監督政府等，都是合理的工作範圍，能夠良性改善民生。