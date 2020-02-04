【專訪】倡必要時引緊急法限口罩價格　李慧琼：對政府恨鐵不成鋼

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，全城「一罩難求」，市民即使冒著寒風排隊買口罩，亦未必能成功入手。民建聯主席李慧琼接受《香港01》訪問時表示，政府應採取任何可行法例限制口罩價格，防止有黑心商人藉機炒賣圖利，必要時或需引用《緊急情況規例條例》處理。 李慧琼強調，在現時疫情嚴峻的緊急情況，政府應先考慮運用《儲備商品條例》，致力確保口罩價格及供應穩定，若有關條例不適合，「為何不能考慮《緊急法》？」她指，市民現時最關注能否買到口罩，相信即使要引用《緊急法》，市民會理解政府決定。

李慧琼建議，政府應考慮運用《儲備商品條例》，致力確保口罩價格及供應穩定，必要時或需引用緊急法處理。（羅君豪攝）

促向市民派非醫護用口罩

李慧琼昨日接受《香港01》專訪時坦言，對政府處理今次疫情的手法感到失望，尤其在口罩供應、信息發放及釋除疑慮方面，「市民對政府的不滿不斷上升，亦感到很失望及無奈」。她指出，在口罩供應問題上，政府應盡快交代全球採購工作進展，「除了政務司司長張建宗公布的數字之外，乜都無喎，政府做了咁耐採購工作，究竟有幾多批次及幾時會到港、透過甚麼途徑發放等，其實市民真係無從得知，有唔少人仲冒著寒風去排隊買口罩，唔嬲就真係有鬼！」

政府早前表示，物流署儲備了1千萬個口罩，以支援有關決策局和部門的運作需要。李慧琼指，政府應突破思維，將非醫護用的口罩儲備派給有需要的市民，她近日收到不少清潔公司、業主立案法團投訴，「連保安同清潔工都唔夠口罩用」，強調政府要視口罩為民生事，多管齊下盡快保障市面的口罩供應。

李慧琼批評，直至現時為止，未收過政府的一個有關防疫的信息，「我係非常嬲，所以市民失望係有道理的」。（羅君豪攝）

商人有意本地生產口罩 政府無回覆

李慧琼透露，有兩名本地商人早前已向政府提交建議書，指有意購入生產線在本地生產口罩，但卻不獲政府回覆，她認為若得到政府批准，將可在月內展開生產工作，她稍後會聯同黨友約見張建宗，反映有關問題。

民建聯日前獲「義工聯盟」捐出5萬個口罩，但已瞬即派完，李慧琼透露，該黨已在全球各地物色口罩，最快一批將由印尼抵港。但她得知有不少地區，包括台灣及日本都開始限制口罩出境，故採購有一定難度，加上該黨需要供應口罩給地區服務黨友，未必有足夠數量派給市民。

李慧琼指，政府應突破思維，將非醫護用的口罩儲備派給有需要的市民，強調政府要視口罩為民生事，多管齊下盡快保障市面的口罩供應。（羅君豪攝）

未收過電話防疫信息 「市民失望有道理」

在信息發放方面，李慧琼批評，收到不少反映，中央、澳門及台灣政府都有就疫情最新發展，發送手機信息給市民，「但到現時為止，我未收過政府的一個有關防疫的信息，咁簡單嘅事都做唔到，我係非常嬲，所以市民失望係有道理的」。

李慧琼又坦言，「作為建制派議員，對政府都有啲恨鐵不成鋼，政府在防疫工作做得不好，市民有埋怨，我們工作亦相對較難做」。

對於近日不少人比較香港及澳門政府的防疫工作，認為港府往往「慢十拍」，李慧琼表示，明白政府在防疫工作上有其難處，而香港與澳門不能相提並論，「澳門只有50萬人口，就算每人俾10個口罩，都只係500個萬口罩」。但她強調，政府不能以此為藉口，若有任何困難都應公開向市民交代，若人手不足，民建聯很樂意安排意工協助，包括趕工製造口罩及在關口量度體溫等。

李慧琼認為，政府應利用現時正閒置的迪士尼二期土地，以及郵輪作防疫設施，但大前提是必須遠離民居。（羅君豪攝）

借徵迪士尼二期空地作防疫設施

政府日前計劃徵用位於美孚、饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作隔離營，但被居住在附近的居民抗議，李慧琼認為，因應現時防疫設施嚴重不足，政府應運用法例徵收土地作隔離營，她建議可利用現時正閒置的迪士尼二期土地、郵輪等，但大前提是必須遠離民居。她希望市民能理解社會現時有此需要，例如用作醫護人員宿舍及14日強制隔離的設施等。

李慧琼坦言，必須承認市民對政府的防疫工作感到失望，「市民睇唔到政府做緊咩，就以最簡單的口罩為例，政府有無關心無口罩用的市民點算？」但她相信，不會有官員「特登搞衰件事」，認為現時最重要是齊心抗疫，她不希望見到有人受到感染，更不希望有人因疫情而失去性命。