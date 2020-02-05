【專訪】民建聯超區九西爭出兩隊　李慧琼：建制不過半政府將癱瘓

距離立法會換屆選舉只餘大半年時間，不同政黨正進行內部遴選，其中民建聯早前確立黨內初選機制，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，本月將接受報名。 民建聯主席李慧琼接受《香港01》訪問時透露，該黨將力爭在超級區議會及九龍西直選，各派兩隊出選，強調9月立法會選舉將異常嚴峻，現時要先做好黨內協調工作。 建制派現時在立法會70席中擁43席，但在反修例浪潮下，政界估計建制派或有機會失守過半議席，李慧琼不諱言，若出現此情況，政府將寸步難行，甚至會被癱瘓。她強調，區選結果對該黨是重大鞭策，未來會爭取做得更好，「民建聯除了支持政府有利民生的政策，也一定會成為有力的監督者、政策的倡議者」。

民建聯主席李慧琼透露，該黨將力爭在超級區議會及九龍西直選，各派兩隊出選，強調9月立法會選舉將異常嚴峻，現時要先做好黨內協調工作。（羅君豪攝）

9月選情異常嚴峻 冀讓年輕人出選​

李慧琼過去兩屆均循超級區議會界別當選，她接受《香港01》訪問時承認，民建聯的議席不足夠支持兩隊出選，若有需要將向其他建制派尋求合作，「淨係民建聯嘅支持者未必夠支撐兩席，從來超級（區議會）都係要集合建制力量，過去我選咁多屆都係，所以工作係不容易做。」

她坦言，對民建聯來說，9月立法會選舉的選情異常嚴峻，但要視乎未來數個月的形勢發展及疫情變化，李慧琼強調，現時最重要做好建制派協調工作，亦要團結黨內部，「民建聯最近正進行內部協調機制，當然都不容易，但就算係艱難時候，我們都希望讓年輕人有機會出選，但總體都會採取謹慎的策略。」

民建聯在去年11月的區議會選舉中大敗，最終僅取21席，較上屆大幅減少，當中落敗的包括循超級區議會界別當選的周浩鼎。由於參加「超區」需15名民選區議員提名，若民建聯希望維持兩隊參選，或需向其他建制派借票，李慧琼指，「從民建聯角度看，當然希望爭取維持兩個議席，但亦要視乎黨內有否合適人選，再與其他建制黨派協調。」

立法會九龍西選區呈人滿之患，李慧琼坦言，民建聯希望繼續爭取兩席，但仍要與其他黨派作協調，現時尚未有定案。（資料圖片）

民建聯九龍西望爭取兩席 蔣麗芸有望爭連任？

至於五區直選，九龍西的戰況最為注目，皆因建制派在兩次補選中均凱旋而歸，兩名新人民建聯鄭泳舜及陳凱欣順利進入議會，但連同民建聯蔣麗芸及經民聯梁美芬，該區呈人滿之患，政界普遍相信4人當中，將有1人需要「犧牲」。李慧琼指，民建聯希望繼續爭取兩席，但仍要與其他黨派作協調，現時尚未有定案。

李慧琼坦言，現任立法會議員因曝光率及知名度較高，爭取連任時確有優勢，但亦不無挑戰，「可能有年輕人會覺得（資深議員）應該給大家機會，但每一屆選舉所面對的情況其實都差不多」。她強調，在培養新人角度，該黨一向「做出不少成績」，「不是本屆才有新面孔出現，例如在今屆立法會都有幾位新晉議員，如張國鈞、柯創盛、劉國勳等。在區議會層面上，民建聯每屆都有數十名師傅退下來，帶徒弟接棒，所以大家應該對我們有信心」。