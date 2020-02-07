【武漢肺炎】民主黨收「鑽石公主號」港人求助　要求政府包機接回

武漢新型肺炎繼續肆虐全球，曾接載香港確診病人的郵輪「鑽石公主號」，目前正停泊於日本橫濱大黑碼頭，至今共有61人確診感染新型肺炎，其餘乘客正在船上隔離。民主黨立法會議員黃碧雲今日（7日）收到在船上的港人乘客求助，共470名港人被強制隔離，希望完成隔離後政府能安排包機接回。黃碧雲又提到，「鑽石公主號」的港人同樣面對藥物短缺的問題，有曾換腎的乘客快將吃完身上的抗排斥藥，建議政府應施予援手。

曾接載香港確診病人的郵輪「鑽石公主號」，目前正停泊於日本橫濱大黑碼頭，共有61人確診感染新型肺炎。（資料圖片）

黃碧雲今日見傳媒時表示，收到在「鑽石公主號」的港人乘客求助，船上共有470名港人正被隔離，由於感染率高達2成，擔心會在隔離期間受到感染。黃碧雲指，求助的女士帶同父母上船，於3日晚抵達橫濱，原定於4日下船結束行程，惟發現確診個案後於5日開始被隔離。黃碧雲引述該名女士稱，曾聽到船上廣播指需隔離14日，即至到2月18日，但按照目前疫情的嚴重程度，擔心隔離時間會延長；多班來往日本及香港的航班經已停航，憂慮屆時無法購買機票返港，希望政府能安排包機。

有港人向黃碧雲表示面對藥物短缺的問題，有曾換腎的乘客需服用抗排斥藥，惟身上的藥物所剩無多，雖然船公司早前有派發表格讓乘客填寫所需藥物，惟一直未再有跟進。另外有糖尿病人指送餐時間不一，例如晚餐有時是5點送到，有時卻是晚上8點，影響血糖穩定。

黃碧雲又提及船上的衛生問題，指至隔離起房內的毛巾再無人更換。

黃碧雲又提及船上的衞生問題，指至隔離起房內的毛巾再無人更換，亦未有消毒洗手液等防疫用品提供。而居住在內倉房的乘客被迫困在沒有窗戶的房內，健康及情緒受到極大的影響。黃碧雲呼籲政府回應船上港人的訴求，民主黨亦設求助熱線供港人求助。

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批政府未有公布「世界夢號」安排

黃碧雲今早再到啟德郵輪碼頭視察，指船公司已安排物資運送櫃台，船上乘客的親屬可於上午9時至下午8時到B區2樓，向船公司轉交物資予船上親友。但黃碧雲指「世界夢號」同樣面對藥物短缺的問題，亦有孕婦需進行產前檢查，已嘗試協助安排救護車接載。黃碧雲稱要通緝食衛局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀，批評政府遲遲未有公布有關「世界夢號」的安排，敦促有關當局盡快成立工作小組提供支援。