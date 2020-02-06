【武漢肺炎】林正財：盼將過境人數減至數千　需讓有需要人士來港

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥周三（5日）宣布新一輪的措施，包括周六凌晨起，所有由內地入境本港的人士，包括港人及內地人，均須強制隔離檢疫14天。 行政會議成員林正財在港台節目《千禧年代》上稱，措施「絕對唔遲」，希望能將過境人數減至千位數。至於執行細節，他指港人家居隔離為可行方法，將會有罰則及法律支援；而過境旅客或需在酒店隔離，並靠酒店職員協助監察。

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政府過去一直拒絕全面封關，在疫情爆發多時後才實施強制隔離措施，行政會議成員林正財在港台節目《千禧年代》上稱措施「絕對唔遲」，形容控制疫情猶如醫病，需根據病情演化去落藥。他指在爆發初期看到圍堵成效不大，認為較遠離內地的地區確診數字較香港多，「無可能做到一個個案都無。」

至於執行細節，他希望可以將過境人數減至千位數，但承認過千人的檢疫工作不容易。他稱，對於港人，家居隔離為切實可行的方法，並有罰則及法律支援；而內地旅客或需要與酒店隔離，需要靠酒店職員協助監察，若發現有人未守規矩需向當局報告。至於被批評有兩日「空窗期」，他指需要進行立法工作，而自周二起各部門已日夜進行相關工作。他又稱，對於隔離營，民間所有建議均有作研究，但認同現時出現社區傳播，於設備、選址上不能太「奄尖」。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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對於民間提及的全面封關，林正財稱事實上應留一個關口給予必需往返內地的人士使用，基於人道理由不可能拒絕。他又認為政府早前的圍堵措施已經有效阻止從內地的病者來港，強調政府做得不差，雖然在中段工作曾落後於形勢。

被問到如何評估民間對政府的防疫工作，林正財稱不幸地疫情發生時社會事件仍未平息，故在這環境下進行抗疫工作是百上加斤，更加困難。對於近日出現口罩荒的情況，林正財稱若市民希望減少使用口罩，就應該留在家中，同時他建議應做到足夠的社交距離，如減少看戲等社交活動。有聽眾致電批評搶購情況源於對政府的不信任，林正財強調貨品的供應鏈無問題。

行政會議成員林正財。（資料圖片）

林正財其後見記者表示，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布由2月8日凌晨起，內地抵港者強制檢疫14日的新措施，相信將能大幅壓縮出入境人數，他指截至本周二（2日），本港出入口人數分別約1萬和2.8萬人次，預料未來出入境人次將越來越少。他續指，除了本港實施人流管制措施外，政府亦會檢視內地每日審批一簽多行數字，加上內地口岸有把關，相信未來來港旅客數字亦會大幅減少。

惟林正財強調不會用「禁止」旅客來港等字眼形容新措施，他形容「道門已經收到好窄」，認為仍要留一線予有需要的人士來港，加上香港近日出現搶購潮，本港仍有兩地往來的貨運需要，所以出入境人數亦不可能減至零，他指對香港或抗疫而言亦非好事。他又透露政府已向內地搜羅口罩、製口罩的機器及原材料，停止兩地出入並不能幫助解決問題。

另外，林正財續指新措施同時對旅客已有「好大阻嚇作用」，不認為會有旅客特意到香港為要強制隔離14日。惟他預料今明兩日「因為唔少人要趕番嚟香港」，不排除入境人數會回彈，但他認為不會反彈。