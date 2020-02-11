【武漢肺炎】林鄭：無計劃立法管制　港府早前訂購口罩價格亦飆升

武漢肺炎疫情持續，全港陷入「口罩荒」，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日表示，政府正研究訂立緊急法例，管制入口、分銷及零售口罩，惟政府即日出稿澄清。 特首林鄭月娥今日（11日）於行會前見傳媒時，重申政府沒有計劃立法管制口罩的供應、分配及定價，早前提及物流署從各國訂購的口罩價格亦不斷飆升，會以「兩條腿走路」的方式增加口罩供應。

林鄭重申，政府已表明沒有計劃立法管制口罩的供應、分配及定價，因為全球包括口罩在內的防疫用具供應均出現非常緊絀的情況，早前提及物流署所採購的4800萬個口罩，是指完成訂購的數量，其價格亦不斷飆升，由於各國對出口口罩陸續發出限制令，故在送到政府手上之前，都不能計算在政府的庫存內。

林鄭強調會將前線醫護人員、清潔工及執法人員等的需要放在第一位，以維持社會繼續運作，呼籲大眾減少接觸及社交，以降低整體口罩的需求。林鄭指會以「兩條腿走路」的方式增加口罩供應，包括向全球搜購甚至搶購，並增加本地生產，如在懲教署工場及科學園增加生產線。她又提到有有心人希望在香港作本地生產，已安排專員為他們作配合的工作，包括提供廠房，重申增加供應才是解決問題的方法。