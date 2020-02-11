【立會選舉】工聯會小花爭勞工界議席　陸頌雄棄連任成「雙失」

立法會選舉9月舉行，不同黨派正積極協調出戰人選，其中工聯會為兩個勞工界功能界別議席展開內部遴選。 根據工聯會「家規」，勞工界議員只做一屆，要連任必須轉戰地區直選，現任勞工界議員何啟明將接棒出戰九龍東，但去年在區選落敗的陸頌雄則「無位落腳」，他亦未有報名參加黨內初選，意味將不會爭取連任立法會，他直言「Day 1已經預視到今日情況」。 勞工界議席空缺惹來多人覬覦，據悉多名在區選落敗的工聯會年輕黨員，均有報名參加初選，包括「小花」陳穎欣。

工聯會小花陳穎欣已報名參加初選。（陳穎欣Facebook圖片）

陸頌雄：不會執著「一定要做議員」

工聯會目前有5名立法會議員，港島郭偉強、新界西麥美娟料原區爭取連任，資深議員黃國健將退下火線，由何啟明接棒參戰九龍東，唯獨在元朗打滾多年的陸頌雄「無處容身」，因新西早有麥美娟坐鎮，新東則有鄧家彪再戰，區選落敗亦令陸頌雄失去「超區」入場卷。

據聞，工聯會曾研究是否改變一貫做法，容許勞工界議員連任一屆，惟難獲正等待上位年輕梯隊同意，最終陸頌雄亦遵守不成文慣例，未有報名參選。陸頌雄接受《香港01》查詢時表示，由於工聯會在直選出戰名額有限，「Day 1已經預視到今日情況」，又指不會執著「一定要做議員」，他作為工會人，會繼續在不同崗位服務。

陸頌雄於2016年出任勞工界議員。（資料圖片）

工聯會料派出6人參選立法會，其中麥美娟（中）、何啟明（左）、鄧家彪（右）將出戰分區直選。。（資料圖片）

郭偉強大舅爭出線

多名在區選落敗的工聯會成員均有意參選立法會，據悉前深水埗區議員陳穎欣、前元朗區議員姚國威、前葵青區議員梁子穎、前東區區議員何毅淦等人已報名參加初選。陳穎欣於2011年區選成功「打大佬」，擊敗前民協馮檢基一戰成名，成為新一代「小花」。陳穎欣同時是民建聯成員，她在區選落敗後仍有落區，又開拓網上市場做KOL。

姚國威曾任元朗區議員12年，熟悉地區事務，目前是青年發展委員會委員，另一身份是工聯會議員郭偉強的大舅。有工聯會中人分析，姚國威在地區深耕多年，工作經驗、資歷等方面問題不大，相信其選情可看高一線。

過去兩屆的工聯會勞工界議員，均由地區出身人士如區議員出任，反而欠缺工會代表，有聲音認為地區人士多聚焦勞工政策，對工會實際運作、與資方交手經驗不多，而且民主派正積極動用支持者成立工會，未來會成為勞工界一大戰場，若地區人士、工會代表各佔一席，對工聯會發展更為有利。

工聯會初選方式與上屆相若，參選人須出席面試、辯論、撰寫文章等，預料4月或5月決定出戰人選。