【武漢肺炎】政府抗疫的死穴　前心戰室骨幹：在於「三C」失敗

武漢新型肺炎影響下，本港市面氣氛慘淡，口罩供不應求，近日更出現恐慌性的搶購食物和日用品，彭博社評論文章形容，香港已出現部分「失敗國度」（Failed state）的徵兆。 前新聞統籌專員、曾蔭權年代政府「心戰室」成員何安達接受《香港01》記者訪問表示，在處理疫情投巧上，林鄭政府至少在三個「C」上犯了錯誤或不足，包括command（控制力）、credibility（可信度）、compassion（同情心/同理心），結果不能安撫民心，繼續失分。 他又透露，曾蔭權任特首的年代，政府早就研究過大型傳染病檢疫設施，甚至得到部分酒店業人士的同意借出場地，但今屆政府像完全沒有考慮過一般，直接宣布在民居附近設檢疫設施，令自己在輿論戰上更陷入被動。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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指政府無力掌握局勢 行政實務「唔打得」

何安達於2006年至2012年期間，為曾蔭權特首辦的新聞統籌專員，被視為政府的「政治化妝師」，是心戰室的重要一員。他指出，衡量政府處理危機表現，一般看重三個「C」，即：command（控制力），是指政府是否能掌握具體情況、執行力有多強；credibility（可信度），是指政府公信力；compassion（同情心/同理心），是指讓市民覺得政府關心他們狀況，而非只著重官僚程序。

先談控制力。何安達舉例指，近日口罩短缺，有長者因無法購得口罩徬徨無助地哭起來，有區議員和商店好心嘗試派發，但往往出現秩序問題，最需要口罩的人反而拿不到口罩，「見到這種情況，政府和民政事務署早就應該介入。」

何認為，現時許多公共服務都停擺，政府理應有足夠人手，如利用民政事務處，和最了解區務的區議員合作，將口罩直接送到有需要的老人家手上。政府連這個都做不到，令人感到執行力太低：「有些人經常說，特首『好打得』，這些行政實務應該是她的強項吧，但大家都看見，不是。」

何安達分析，政府在三個「C」方面犯下錯誤。（受訪者提供）

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交代數據不清不楚 憶曾蔭權應對豬流感有條有理

至於可信度，何安達指出，政府的最大問題，是在某些關鍵問題的對外回應上，令人覺得很難信任。例如食物及衞生局局長陳肇始，理應對疫情相關事宜最「熟書」，但在大眾開始關注武漢肺炎時，她答不上政府現有的口罩數目，又指入境人數是保安局的事情，自己不清楚：「當（政府官員）最基本的事實都掌握不到，我們如何信你？」

口罩分配又是另一個問題，何安達指，政務司司長張建宗1月30日下午見記者時，表示將有800萬口罩供港，以及約有2,400萬個仍在安排中，換言之將至少有3,200萬個口罩流入市面。但最後這些口罩去向如何，何時到港、分給多少間商戶、是否先分給醫護人員、如何分發，政府沒有跟進，交代不到細節，給不到憑據讓市民相信政府。

何安達憶述2009年豬流感期間的情況，他明白每次疫情情況都有不同，但有一點是任何政府都會面對的，就是不同部門會交上不同的資訊、數字。他指當時曾蔭權見資訊混亂，自行乘夜工作到凌晨4時，弄了一個模板給各部門，叫他們報告時按照最新資料，仔細地更新數字、運作的情況，那就一目了然，清楚自己需要向市民交代什麼。

但從現屆政府近日應對口罩的口徑，何安達相信政府這個工序沒有做好，現時市民連口罩何時、有多少已到港，從哪裡訂，到港後如何分配、會派去哪裡，都不知詳情：「其實這些細節很重要。相信不會有人要求政府解決所有問題，但起碼你能告訴我實況，市民才能有所預算，現在市民是連怎樣安排之後的計劃都不知道，每日只能鬥早去排隊（買口罩）。」

但從現屆政府近日應對口罩的口徑，何安達相信政府沒有做好把握準確、細緻數據的「工序」。（資料圖片/鄭子峰攝）

張建宗9次提「開會」 何安達：市民是要你解決問題

「同情心」方面，何安達指最重要是讓市民覺得政府「有心做」，嘗試解決問題。他舉例指，張建宗1月30日見記者期間，至少提過9次「政府正在/會繼續開會」，但何安達認為：「市民不是要你開會。」何安達分析，官員想帶出的效果是令人覺得他們「很忙，在做很多事」，但由於政府交不出具體的計劃，市民反而會覺得政府「整個心思都在嘗試解釋自己沒有做漏、沒有做錯，不是有心去解決問題」。

另一個例子，何安達提到特首林鄭月娥應對醫護罷工時，只懂批評對方「激烈手段不會得逞」，失去了很多調和矛盾的可能。他認為，即使林鄭決定不封關，都有責任去面對醫護、沉住氣解釋原因，而不是擺出對抗姿態，連見面談判都不肯。

「你（林鄭）又不肯和他們（醫護）會面，說這問題是有關醫管局，讓他們內部處理。聽到這些，醫務人員肯定火上加油，一般市民聽到後想一想，也會覺得火滾。別人要求的是關口管制措施嚴格一點，這怎可能是醫管局能做到？別人的訴求是對準關口，是特區政府才做到的事，你竟然推給醫管局？」所以何安達相信，林鄭應對醫護罷工的態度，會令人覺得她並無誠意解決問題：「就算你做不到（封關），你起碼都聽一次他們的訴求，讓他們罵一次，讓他們出出氣，也會有點幫助，怎會未聽就說做不到？」

何安達指，前特首曾蔭權在2009年豬流感一役後，已物色徵用酒店、郵輪、軍營等檢疫設施選項。（資料圖片）

十年前已聯絡酒店業借地作隔離設施

今次疫情期間，檢疫設施的選址因接近民居，引起民間激烈抗議。林鄭月娥於上周記者會期間，表示由於檢疫設施供應緊張，希望地區人士「不要再反對」。

何安達憶述，2009年曾蔭權檢討處理豬流感安排的不足，其中一個結論就是隔離設施不夠，如果再有大型疫症，政府要事先物色地點。當時曾蔭權曾經聯絡一些酒店東主，對方同意借出場地作隔離，但工作人員由政府自行提供。徵用郵輪、徵用軍營，當時政府內部也有人提過，有充足討論，不明白為何現屆政府要重新問一次，而且突如其來宣布接近民居的地點，又不解釋其他遠離民居選項為何不可行，地區人士當然會很大反應。

何安達慨嘆，政府失去了一個挽回民心的好機會：「未發生疫情前，所有問責官員民望已經極低，在這件事（疫情）上如果政府做得好些，是可以拿回很多分數，但現在不但沒有，而是適得其反。」