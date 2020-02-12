至今早仍有07室的住戶未離開大廈，有數名清潔工清洗地下及大堂。(鄧詠中攝)

青衣長康邨康美樓先後有兩名住戶，確診新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）。至今早仍有07室的住戶未離開大廈，有數名清潔工清洗地下及大堂。康美樓05室住戶梁太表示，昨日得悉U型位排氣，由於擔心廁所的排氣渠洩漏氣體，於是用保鮮膜包渠。「原本漏氣岀嚟，所以我哋封住佢，驚氣體岀，用保鮮膜綁住佢，平時冇留意，噚晚特登返去睇！」另一名住客朱小姐指，她有加強個人防備，例如購入N95口罩、到人多地方會戴太陽眼鏡。她稱經歷過2003年沙士事件後，會加強清潔個人及家居衞生，「而家都冇漂白水，要去買啦！」

↓↓↓ 長康邨康美樓07室住戶撤離情況 ↓↓↓

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青衣長康邨康美樓先後有住戶，確診新型冠狀病毒。疑排氣管無密封空氣傳播造成感染，政府凌晨撤離07室住戶往4個隔離中心。昨日（11日）衞生防護中心匯報武漢肺炎最新情況，衞生防護中心總監黃加慶指，長康邨康美樓5人有徵狀，已送院隔離，全部病毒測試結果均呈陰性。至於長康邨康美樓昨晚確診的62歲女患者，其兒子、媳婦及媳婦的父親同樣確診，令有關感染人數新增至5宗。

另在世界衛生組織和「全球傳染病防控研究合作組織」在瑞士日內瓦共同舉辦論壇上，世衛總幹事譚德塞指，在中國確認引起肺炎的病毒，正式命名為COVID-19。

COVID-19新名稱，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease），19代表病毒出現年份。

