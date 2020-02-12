【武漢肺炎】社署康美樓服務中心5人發燒腹瀉　工會：待測試結果

青衣長康邨康美樓住戶確診「武漢肺炎」，低層單位另一住戶疑擅改排氣管同告中招。康美樓的社署家庭服務中心，亦傳出多名職員發燒送院。 華員會社會工作主任職系分會今早（12日）發內部電郵，證實5名職員出現感冒徵狀，正待醫院測試結果。該會主席梁建雄補充，相關職員有發燒、肚痾及喉嚨痛。 社署回覆指，衞生署衞生防護中心人員昨向中心26名職員了解健康狀況，6名職員接受進一步檢測，全部均對新型冠狀病毒呈陰性反應。 涉事的南青衣綜合家庭服務中心自周二（11日）起暫停開放。

康美樓的社署家庭服務中心，5名職員發燒送院。（陳諾希攝）

華員會社工分會主席：5同事發燒、肚痾

《香港01》取得華員會社會工作主任職系分會今早發出的內部電郵，提及衞生署昨日「向正在辦公的IFSC（綜合家庭服務中心）同事查問了身體狀況，由於當中有五位同工表示過去幾天曾出現相關症狀（並非一致的各種感冒症狀），故衛生署建議該五位同工到醫院接受測試」。

該封今早10時半發出的電郵續指，目前為止測試仍未有結果。記者致電該工會主席梁建雄查詢，他確定電郵屬實，並補充涉事的5名社署職員，有發燒、肚痾及喉嚨痛等徵狀。

南青衣家庭服務中心位於康美樓A翼地下，記者今早到該中心觀察，發現已落閘，而中心門外貼有告示指「因緊急情況，本中心暫時停止服務」。

南青衣綜合家庭服務中心自昨日起已暫停開放，但在康美樓個案確診前仍然如常運作，主要接待區內不同家庭問題、長者服務個案及一般入內查詢。（陳諾希攝）

社署內部訊息：家庭服務中心廁所排污系統與住戶分開

康美樓日前有住戶確診「武漢肺炎」，其後另一低層07單位的住戶亦中招，政府人員視察後懷疑是該住戶擅改廁所排氣管導致漏氣播毒，漏夜撤走部分居民。

社署內部流傳訊息指，房署曾檢查南青衣家庭服務中心的廁所，證實排污系統與樓上住戶分開。梁建雄確認曾收到有關訊息，相信屬實，他又指有Whatapps流傳訊息稱有職員發燒甚至有人「肺片花了」，令同工人心惶惶，籲靜待測試結果，勿反應過度。

南青衣綜合家庭服務中心自昨日起已暫停開放，但在康美樓個案確診前仍然如常運作，主要接待區內不同家庭問題、長者服務個案及一般入內查詢。

社署回覆指，衞生署衞生防護中心人員昨日調查康美樓確診個案時，向該中心26名職員了解健康狀況。其後，防護中心指6名職員全部均對新型冠狀病毒呈陰性反應。

康美樓的社署家庭服務中心，5名職員發燒送院。（鄭子峰攝）

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