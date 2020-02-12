【武漢肺炎】林鄭稱無意強制關閉戲院　業界反希望政府命令執行

武漢肺炎持續，行政會議成員林正財日前稱，政府可推出進一步措施減低心群的社交距離，例如關閉戲院，但特首林鄭月娥之後否認，指香港是自由社會，不會強制戲院等場所暫停營業。 不過，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，他與業界溝通時，發現業界原來反而希望政府提出明確的指引或命令，要求他們停業。原來，不少戲院本身與業主、院線等有合約協定提供部分票房收入，故政府明令關閉戲院，反而令他們更易處理及執行。

不少戲院本身與業主、院線等有合約協定提供部分票房收入，若政府命令關閉戲院，反而令業界更易處理及執行。（資料圖片/盧翊銘攝）

在疫情影響下，演唱會、舞台劇等文化及演藝界不少活動、表演都要暫停或取消，馬逢國表示，不少業者都受到疫情相當大影響，所以他在過年之後，於網上做了一個問卷調查，收到共354份回覆，發現有9成半活動因為疫情延遲或取消，8成6業界因為場地關閉而取消或活動延期。他又指，調查發現不少文化及體育從業員由於自僱比例相當多，加上不少文化團體依靠公共資源生活，以及在學校教授的人員亦無法工作，令整個行業出現不少「手停口停」的情況。

馬逢國表示，除了政府場地外、西九龍文化區等，其他半官方場地都有同樣關閉的措施，有電影院及「卡啦OK」被勸暫停營業，不少大型音樂會取消。他指取消項目相當多，7成業者收入跌幅逾9成。

馬逢國指，問卷結果反映不少業界都希望政府可以提供金錢上的支援，例如稅務優惠、生活費、豁免場租，並在情況許可下盡快開放演出場地。

馬逢國引述問卷指，不少業界都希望政府可以提供金錢上的支援，例如稅務優惠、生活費，豁免場租，並在情況許可下盡快開放演出場地。（周禮希攝）

馬逢國召開了2次諮詢會，接觸了不少體育、演藝項目界別。他指，該界別的工作，很多本身早已付出成本，工作人員薪酬都是「按件計算」，估計若情況持續，不少中小型藝團，都有機會要永遠停止運作。

馬逢國建議政府設立「體育、演藝、文化、出版」界支援基金，為業界提供一定的財政資助。他又指，目前現時經營問題的責任，落於前線藝術工作者身上，但他認為政府可推出「應對疫情演出費資助」，以實報實銷一筆過撥款方式，提供不少於7成的演出費資助、讓教育局可考慮為業界提供最少一半的藝文及康體培訓工作取消服務費，以及希望政府以城市電腦售票網免費退票。

馬逢國又說，演出界希望政府未來可以優先讓他們預留場地重新排演、寬減票房分紅比例，暫緩實行調整公開發售門票比例，提供稅務寬免。