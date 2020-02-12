【武漢肺炎】浸大向長者免費派防流感草藥　錢大康試藥：感覺很好

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎在本港蔓延，浸大中醫藥學院今日（12日）起在浸大8間中醫診所，免費向1,000名65歲以上長者或長期病患者送出三劑防流感草藥。校長錢大康向學生及教職員發電郵，表示他試過該藥方後「感覺很好」。

浸大中醫藥學院防流感草藥（浸大提供）

浸大表示，中醫藥學院獲「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」贊助，今日起在浸大8間中醫診所，免費向1,000名65歲以上長者或長期病患者送出三劑防流感草藥，共3,000劑，送完即止。

浸大校長錢大康今日向學生及教職員發電郵，稱該則藥方由中醫藥學院院長卞兆祥研發，有助滋潤肺部及增強免疫力，他亦曾親身嘗試該藥，稱「感覺很好」。他又指，早前部分學生及校友籌措口罩，然後轉贈予有需要人士；相關行動一呼百應，數小時內已籌集數萬個口罩，他認為學生的善舉十分感人。

錢大康又表示，體育及運動學系學生及教職員設計一套簡單運動，讓學生可在任何地方鍛鍊。

浸大中醫藥學院防流感草藥詳情

處方：

20g，西洋參20g，金銀花10g，連翹10g，雞內金5g，荊芥5g，5g（後下），桑白皮10g，佩蘭8g，茯苓20g，板藍根10g，甘草6g

用法、用量及注意事項：

每日服半劑，共服6日葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（蠶豆症）者不宜使用脾胃素虛易於腹瀉者，需減半量服用

派送地點：

九龍塘浸會大學道七號賽馬會中醫藥學院大樓1樓 香港浸會大學陳漢賢伉儷中醫專科診所暨臨床規範研究中心 九龍尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓 香港浸會大學尖沙咀中醫藥診所 九龍尖沙咀彌敦道 136A 號尖沙咀街坊福利會大樓3樓 香港浸會大學中醫專科診療中心 九龍太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓 香港浸會大學 ‒ 賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心 香港干諾道中133 號誠信大廈17 樓 香港浸會大學港島魏克強中醫專科診所 香港銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓18樓 靈實香港浸會大學中醫專科診所 香港北角丹拿道8號雋悅3樓雋悅‧滙 香港浸會大學北角中醫專科診所 九龍旺角荔枝角道 119 號 香港浸會大學中醫藥學院 – 雷生春堂