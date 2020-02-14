【屯馬線】建制派議員首日試坐　盛讚育嬰室貼心

港鐵屯馬線一期今日（14日）情人節開通，但在武漢肺炎暗影之下，人流較稀疏。不少議員都有在開通第一日試搭，了解啟用情況。

葛珮帆希望 育嬰室添充電位、消毒用品

民建聯議員柯創盛、葛珮帆和陳恒鑌，今日就去了新鐵路站視察。葛珮帆表示，樂見港鐵在顯徑、鑽石山及啟德站增設了其爭取多年的育嬰室，但有關設備應更為人性化，例如增加充電位、消毒用品等，方便媽媽們使用。

她指出，部分轉乘、育嬰室等指示牌，未夠清晰，尚待改善。而顯徑站與啟德站雖然新增了供市民查詢的電子儀器，但與職員溝通的視像框架太小，文字亦應加大，方便市民查閱。

葛珮帆期望港鐵未來能做到站站有育嬰室、洗手間，增加更多友善設施。

陳恒鑌冀西鐵減價 柯創盛憂東鐵迫爆

陳恒鑌則指出，西鐵票價長期比東鐵貴，現時屯馬線合併東西鐵，希望西鐵的價格可以下調。另外，他希望現行票價「可加可減」機制中加入「盈利指數」，把港鐵每年盈利與機制掛鈎，按港鐵盈利削減加價幅度。

而本港武漢肺炎疫情嚴峻，商戶經營困難，陳恒鑌希望港鐵履行社會責任，為商戶減租抗疫。

雖然今早屯馬線新車站人流不多，但柯創盛表示十分擔心九龍東鐵路沿線出現「迫爆」危機，呼籲港鐵公司必須及早籌劃應對措施。

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陸頌雄批評電子設備取代客務中心不人性化

工聯會陸頌雄則聯同香港鐵路工會聯合會主席林偉強，視察顯徑、鑽石山和啟德新車站。他讚賞顯徑站有育嬰室，認為是對母嬰的貼心設計。而啟德站整體設計富有藝術感，增加車站生氣和活力。

不過，陸頌雄亦批評顯徑和啟德都用了電子化設備取代客務服務中心，認為是十分不人性化的做法。他指部份長者不太識用電子設備，而電子設備始終不及面對面與薪員溝通那麼方便，因此希望未來在站內加派人手協助乘客。

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梁美芬試搭啟德至鑽石山 僅4分鐘車程

至於經民聯梁美芬，今日亦有視察3個新站。她參觀了站內的育嬰室，亦親自試坐由啟德站至鑽石山站的一段，全程只需要4分鐘。