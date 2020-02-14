【屯馬線】超支金額未公布　田北辰指港鐵正與承建商磋商或可降低

屯馬線一期今日﹙14日﹚正式通車，對於港鐵至今仍未公布沙中線工程的超支金額，立法會議員田北辰表示，港鐵仍在與承建商磋商，估計商談超支金額可低於150億元，他估計或可降至110至120億元。 田北辰今日亦試搭屯馬線一期，認為站內標示清晰。但他指現時受武漢肺炎疫情影響，人流本身較少，未能考驗新線的分流能力。

▼屯馬線一期通車首天情況▼

+ 13 + 12 + 11

沙中線工程多次超支，2017年時，港鐵已評估造價增165億元，如連同前期工程開支，整項工程成本高達971億元，不過仍然未「封頂」，立法會鐵路事宜小組本來預訂下周一(17日)討論追加撥款事宜，但受武漢肺炎疫情影響，會議再度押後，追加撥款金額仍未揭盅。

料超支金額120億

田北辰表示，預料超支金額會由165億元降至150億元。他續指，現時港鐵每日都與承建商磋商超支額，相信有機會令超支額可降低，故立法會延遲討論亦非壞事，故他預計超支額可能壓縮至110至120億元。

田北辰今早11時許於東鐵線沙田站出發前往大圍站，其後再轉乘屯馬線分別前往鑽石山及啟德站，視察屯馬線一期首日通車情況。他表示，今日車務運作大致暢順，未見混亂。而大圍站及鑽石山站的巨型標貼指示均十分清晰，能令乘客清楚明白轉線的方向。

田：料3個月後真正考驗屯馬線

但他表示，屯馬線一期通車有別以往鐵路線訂於周日通車的慣例，選擇在平日通車或會出現擠迫，惟香港正值抗疫時期，故乘車人流較少，認為今日的實測並未能真正體驗屯馬線一期落成，能否起分流作用。他認為，須待疫情過去、約三個月後才能真正考驗屯馬線一期能否紓緩東鐵線繁忙時段擠塞情況。

新車站設施方面，他則指整體而言不錯，但視察過鑽石山擴建部分的男廁後，認為廁所排水能力有待改善。

+ 2

▼屯馬線一期各車站設施▼

+ 7 + 6 + 5

▼沙中線工程醜聞一覽▼