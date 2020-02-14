【屯馬線】鐵路迷啟德站外通宵等搭頭班車　頭位乘客：好興奮啊！

受紅磡站施工質量影響導致多次延期通車屯馬線一期，今日（14日）正式通車。 記者清晨4時許抵達啟德站，發現已有20多位「鐵路迷」於站外輪侯，排首位的周先生透露，昨晚10時許經已抵達，期間更難掩興奮心情高呼：「好興奮啊！」他期望見證通車的歷史性時刻。 踏入早上5時45分，特別頭班列車正式於啟德站開出，大批鐵路迷在車廂內，高聲呼叫，非常興奮。

▼屯馬線一期各車站設施▼

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屯馬線一期今日（14日）正式通車，港鐵於清晨5時20分提早開放啟德站D出口予市民使用，並會安排首班特別班列車，於早上5時45分由啟德站開出往烏溪沙方向。

防暴警察戒備 架設水馬

清晨4時許，啟德站D出口門外有多名防暴警察駐守，且架起水馬。同時，有20多位鐵路迷在站外等候，冀見證屯馬線一期通車的歷史性時刻。排首位的周先生透露，昨晚10時許已抵達車站外，通宵徹晚未眠，期望搭乘頭班車。

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對於早前港鐵多個車站設施遭破壞，他則指不擔心屯馬線一期受同樣遭遇，因近日大家較關注疫情情況。而港鐵總經理（特別職務）鄭群興早前因應疫情發展，呼籲乘客避免搭首班車。周先生隨即稱：「睬佢都傻！」他續指，港鐵既安排特別列車予乘客試搭，同時建議公眾避答頭班車是沒有意義。但他稱，會全程戴口罩免被傳染。

另一位鐵路迷周先生則表示，自己在2004年見證馬鐵線通車，且在大圍站排首位試搭頭班車，興奮表示猶如見證新界發展。但他指出，現時鑽石山站前往大圍站的車費為9元多，但同一里數由鑽石山站往旺角車費則較便宜，希望港鐵可就屯馬線收費作出調整。

長者向金澤培索簽名

港鐵多名高層包括行政總裁金澤培亦有到場，見證頭班車開出，港鐵亦向頭班車的乘客，派發紀念禮品，包括朱古力、鎖匙扣及單程車票。有長者亦取出高鐵通車時出售的首日封，表示只欠金澤培的簽名，然後取出向他索取簽名。

在凌晨5時36分，港鐵車務總監李家潤為屯馬線一期列車作出特別廣播。。李家潤表示，感謝大家留候見證屯馬線一期通車時刻，又指今日是情人節希望乘客收到港鐵提供的特別禮物會感到滿意，又祝大家甜甜蜜蜜。其後便倒數5秒，正式宣布屯馬線一期通車，並與一眾港鐵高層登上由啟德站往烏溪沙方向的列車。

在凌晨5時45分，特別頭班車正式開車，開往烏溪沙，亦標誌屯馬線一期，正式通車，車廂內亦傳出歡呼聲。

▼沙中線工程醜聞一覽▼

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屯馬線以沙中線的大圍至紅磡段，將原有的馬鞍山線、西鐵線連接而成。大圍至紅磡段原本有大圍、顯徑、鑽山石、啟德、宋皇臺、土瓜灣、何文田、紅磡等8個站，但由於紅磡站被揭工程醜聞，包括有鋼筋被剪短，最終屯馬線由原本2019年中的全線通車，延至今日局部通車，只啟用大圍至啟德站，稱為屯馬線一期。至於餘下的車站，預料2021年底前啟用。

屯馬線一期的走線由烏溪沙至啟德共12個車站，包括烏溪沙、馬鞍山、恆安、大水坑、石門、第一城、沙田圍、車公廟、大圍、顯徑、鑽石山、啟德站，全線長度約17公里。港鐵之前表示，通車後繁忙時段列車班次為每3.5分鐘一班，非繁忙時段約為4至7分鐘一班，乘客來往大圍至鑽石山站的車程將由17分鐘縮減至9分鐘。港鐵總經理（特別職務）鄭群興早前表示，料有助紓緩目前東鐵線早上繁忙路段數千客流量，減少幅度約為12%。

另外，港鐵為鼓勵更多乘客使用屯馬線一期，推出「顯徑／啟德站車費優惠」，成人八達通乘客由顯徑站或啟德站來往其他港鐵本地及過境車站，每程可減免一元車費；其他八達通乘客包括小童、長者、殘疾人士及學生則享有0.5元車費優惠，直至屯馬線全線通車為止。