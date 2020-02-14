【屯馬線】居民讚交通便利　商舖冀帶旺人流增營業額抗疫情

屯馬線一期今日（14日）正式通車，新車站包括顯徑站、啟德站及鑽石山站擴建部分。現時搭乘列車由烏溪沙站來往大圍站毋須轉車，便可直達上述3個車站。 於啟德站附近經營麵包舖的商戶表示，今早通車後附近人流明顯增加，相信有助帶動營業額。顯徑及啟德站附近的居民均表示，通車後周邊交通更便利，日後會較多搭乘屯馬線前往九龍地區。

▼屯馬線一期通車首天情況▼

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啟德居民：通車或帶旺樓價上升

范生范太於2018年搬到啟德居住，今日特地前來參觀啟德站。范太表示，當年以為屯馬線會如期於2018年通車，豈料卻延遲至今，形容當時確有失望。不過她表示，通車後交通確更方便，到大圍探親毋須轉車。她又稱，過往一般乘搭巴士，或步行至彩虹站乘搭港鐵。

范太又指，通車後能帶動當區經濟，樓價上升之餘，附近餐廳原本受武漢肺炎疫情影響，只有少量客人，今日卻座無虛席。

顯徑站居民吳先生則指，今日通車後交通較以往便利。他舉例，以往由顯徑搭巴士前往深水埗需時45分鐘，現時搭港鐵料可節省15分鐘。他相信屯馬線全線通車指日可待，且對本港基建工程有信心，不擔心安全問題。

商店冀人流帶動生意抗疫情

啟德站外亦有其他商店，麵包店職員阿文表示，今日人流確有增加，相信通車後可帶動人流，周邊地區的市民都更方便到啟德，對前景感樂觀，不過暫難預料生意增長額，強調首要「做好自己」。至於會否擔心加租，他則坦言：「唔到我話事」。

在港鐵站內商舖任職的關小姐亦指，通車後人流明顯增加，希望帶動生意，幫輕疫情帶來的負面影響。

▼屯馬線一期各車站設施▼

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▼沙中線工程醜聞一覽▼