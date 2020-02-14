【武漢肺炎】18區議會正副主席晤劉江華　獲覆未來14天秘書處停擺

各區區議會早前不獲政府安排秘書服務及開會場地，導致區議員需自行尋覓地方開會。十八區區議會正、副主席今(14日) 與民政事務局局長劉江華、食物及衛生局局長及副局長陳肇始、徐德義及民政事務總署署長謝小華會面，跟進情況。 劉江華會後表示，是次會面有用，不過就指因疫情影響，區議會秘書處未來兩星期都不能提供服務。他強調除了區議會秘書外，所有法定組織和諮詢機構都一樣，目的為減少社區接觸，希望區議員能夠諒解。 屯門區議會主席陳樹英則指，會面沒有大進展，特別在封關及延長財政年度以解決口罩供應等問題上未能達成共識。東區區議會主席黎志強批評，政府不提供區議會場地如同矮化民選議會。

十八區區議會正、副主席今(14日) 與民政事務局局長劉江華、食物及衛生局局長及副局長陳肇始、徐德義及民政事務總署署長謝小華會面。（羅家晴攝）

陳樹英強調，即使民政署未有支援區議會，但各區區議會仍會視乎需要繼續開會。她稱在會上向謝小華提出，就算政府暫時不支援區議會開會，但希望每區都有對口官員回覆議員提問，又或以視像或遙距方式回覆區議會上的查詢，惟謝未有正面回應。

陳樹英亦指，會上曾討論各區區議會能否簡化採購口罩的報價程序，但署方則指現時的報價機制具最大彈性。陳樹英批評出席的官員只以「官腔式」回答，會上獲得的資訊不多。

東區區議會主席黎志強（右）批評，政府不提供區議會場地如同矮化民選議會，稱政府想議員如「麥兜」一樣，甚麼都不做。（羅家晴攝）

楊雪盈：區議員是否開會的決定權不在政府手上

東區區議會主席黎志強批評，政府不提供區議會場地如同矮化民選議會，稱政府想議員如「麥兜」一樣，甚麼都不做。灣仔區區議會主席楊雪盈表示，區議會是否開會的決定權不在政府手上，強調不會因政府採行政手段而不開會，斷送召開會議的權力。

陳樹英表示，陳肇始未有承諾未來設置檢疫中心時先諮詢區議會，對於以解放軍軍營作檢疫中心等建議，陳肇始均沒有正面回應。而陳肇始會後見傳媒時僅稱，未來需要更多檢疫中心，期望能在社區做更多解說。