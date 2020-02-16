【立會選舉】頂替周浩鼎　顏汶羽初選報名戰超區　劉國勳擬選新東

撰文：潘希橋
最後更新日期：
立法會選舉今年9月舉行，各黨派正擬定出戰人選，其中民建聯早前成立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，下周二（18日）截止報名。
民建聯去年在區選重創，多名雙料議員下馬，包括循超級區議會晉身立法會議員周浩鼎，意味黨內要另覓人選出戰，據悉，觀塘區議員、民建聯副秘書長顏汶羽已報名參加初選，頂替周浩鼎騰出的空缺。
至於在區議會（第一）界別，來屆肯定成為民主派囊中物，現任議員、民建聯劉國勳需轉戰地區直選，才有望延續議員生涯，據聞他計劃報名參加新界東初選，硬撼黨友陳克勤及葛珮帆。
（羅國輝攝）
民建聯上月召開中委會，確立黨內初選機制，決定出戰人選。其中在俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別，民建聯目前有兩席，分屬黨主席李慧琼及副主席周浩鼎，但隨著周浩鼎在區選落敗失去「超區」入場卷，該黨需另覓人選出戰。
民建聯仍希望派出兩隊出戰「超區」，除李慧琼繼續領軍外，據悉民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽已報名參選。曾任青年民建聯主席的顏汶羽，是少數在區選成功保住議席的建制派，他曾兩次參加「超區」選舉，排在李慧琼名單後面抬轎，今次有機會親自擔正。
柯創盛九龍東無人挑戰
至於五區直選，多名現任議員均會報名爭取連任，其中九龍東至今只得柯創盛報名，料可順利出線。競爭最激烈的是新界西，現任梁志祥、陳恒鑌均會爭取連任，並遇上轉戰地區直選的周浩鼎、前屯門區議員葉文斌挑戰。