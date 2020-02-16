【立會選舉】頂替周浩鼎　顏汶羽初選報名戰超區　劉國勳擬選新東

立法會選舉今年9月舉行，各黨派正擬定出戰人選，其中民建聯早前成立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，下周二（18日）截止報名。

民建聯去年在區選重創，多名雙料議員下馬，包括循超級區議會晉身立法會議員周浩鼎，意味黨內要另覓人選出戰，據悉，觀塘區議員、民建聯副秘書長顏汶羽已報名參加初選，頂替周浩鼎騰出的空缺。

至於在區議會（第一）界別，來屆肯定成為民主派囊中物，現任議員、民建聯劉國勳需轉戰地區直選，才有望延續議員生涯，據聞他計劃報名參加新界東初選，硬撼黨友陳克勤及葛珮帆。