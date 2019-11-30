【專訪】代周浩鼎戰超區？謝偉俊自言年紀大： 想多啲陪白姐姐

建制派在區議會選舉中歷史性慘敗，多名建制派的雙料及三料議員均告落馬，民建聯副主席周浩鼎立將無緣循「超級區議會」參選，建制派需重新部署，作為少數保住區會議席的謝偉俊成其中一個超區出選大熱。 謝偉俊接受《香港01》訪問，細談區選後的路向，指自己即使在建制派內一向屬少數，早已習慣「少數派」角色。又指政黨輪替是好事，稱正好讓民主派明白一下「為難家嫂」的感覺。 不過，被看高一線會出戰「超級區議會」的他卻說，有感自己年紀大，會認真考慮是否競逐連任下屆立法會議員，「私人方面，我也想多陪陪白姐姐，她在不知不覺間年紀也大了。」

謝偉俊接受《香港01》訪問，細談區選後的路向。（梁鵬威攝）

評區選：換太多花都謝晒

區議會版圖變天，建制派一夜失去近200議席，泛民全面進場。謝偉俊以插花比喻大換血，「插花每日要坡半瓶水，不可以一口氣換掉，也不能完全不換，要換多少就是藝術。」他認為任何架構的運作同樣如是，一下子換太多會衝擊傳統、制度及穩定性，今次區議會內換血人數太多，指大部分新人無從政經驗，甚至沒有工作經驗，建設的人少對議會穩定性有影響，「會不會玩換水太多，花都謝晒？」

灣仔區議會新當選的民主派區議員中，僅楊雪盈有一屆經驗，其餘全為素人，若然推舉楊任區議會主席她能否勝任？「給機會她試吧，現在也沒有選擇。」謝偉俊續道:「年輕人做領導地位有衝勁有理想，但經驗是要累積的。」他自嘲屬老派作風，認為人物關係對做社區工作相當重要 ，「如果有理想，但漠視人與人之間相處最基本禮貌或互相尊重，多大力度的改革都會受到障礙。」

不少民主派表明奪回區議會主權後要改革議會常規，當中最被廣泛提起的是引入區議會直播，增加會議透明度。謝偉俊對此持開放態度，「我一向鼓吹法庭也要直播，可以起監察作用，減少不公義。」但他提出，區議會直播或造成資源浪費，因為即使立法會的直播用家很少，「要不要即時傳譯員？有相當多英語人士或者南亞裔人士，有否照顧到他們需要？還有手語翻譯，有一系列問題要考慮。」

那麼在維園開會呢？謝聞言大笑，「幾好呀」，隨即回望身後平台花園的綠草地，問道：「若然一陣風吹晒啲紙又點算呢？」最後仍是強調，理想和現實要有適當平衡。

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民主派當家作主 「做班長時就唔可以做長毛」

建制派在區議會內一夜頓變弱勢，未來四年該如何自處，謝表示，自己即使在建制派內亦屬少數，早已習慣這個角色。又指政黨輪替是好事，大家輪流當家作主可以感受到有權便有責，「當你做班長時，就唔可以做長毛（梁國雄）。」他笑言，建制派多年來從未體會作為少數派的感覺，「受下氣都係啱嘅」，亦正好讓反對派明白一下「為難家嫂」的感覺。

建制派終當少數派 「受下氣都係啱嘅」

他特別提醒，與政府打交道尤其重要，「為官之道，很多時都有灰色地帶，官員一念之差可以批，可以不批，有許多酌情權。希望民主派議員可以與政府保持良性溝通，「爭取時若然我是以嚴苛口吻拆人祠堂，往往只會事半功倍。」

評立會選情：想多陪白姐姐

對於被視為來年超區建制派大熱之選，謝偉俊語帶保留，指這個話題言之尚早，坦言經歷多年政治鬥爭，近年開始萌生退意，會認真盤算是否競逐連任下屆立法會議員，「公務員60歲都退休了」。又指雖然過往多由立法會議員出選超區，但若然區議會內有人選比他更年輕有魄力亦無不可，認為知名度低不是大問題，「未選周浩鼎之前，他也不是很多人認識。」

謝偉俊在訪談中多次自嘲年紀大，「正如我對手說，我年紀是他三倍，是時候安定一點，讓給年輕人去搏。」謝略頓一頓，又續道：「私人方面，我也想多陪陪白姐姐，她在不知不覺間年紀也大了，若然再有大轉變，更加少時間可以陪着她。」他解釋，現年75歲的白韻琹健康狀況大不如前，「每朝早出門，她便問幾點回來，說沒有人陪她。」