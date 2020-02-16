【武漢肺炎】檢疫中心選址惹反對　前聯網總監：政府與市民欠溝通

武漢肺炎疫情持續，醫管局新界東醫院聯網前總監熊志添今天（16日）出席港台節目《城市論壇》時表示，政府應盡快把滯留武漢的港人送返本港。對於檢疫中心、隔離營和指定診所的選址惹起居民和市民反對，熊志添認為，居民有意見是非常自然和正常，認為政府應向市民多加解釋，明白市民的擔心和恐懼，但現時連區議會亦不能召開，情況不太理想。

任嘉兒認為政府應選用遠離民居的酒店作為檢疫設施。

熊志添表示，居民對檢疫中心和隔離營選址有反應很自然，舉例指六十年代香港爆發霍亂，當時政府以漆南道舊軍營作為隔離營，選址亦接近市區。熊認為，政府應與市民多溝通，明白市民擔心和恐懼，不應因缺乏溝通，令市民的恐懼左右政府落實理性措施。

至於18區指定診所選址，熊志添指，在沙士時期，醫管局已把普通科門診的通風系統改裝，令門診可用作發燒診所之用，認為指定診所是可行做法。但他不認為，政府與居民、區議會缺乏溝通，認為現時連區議會也不能召開，情況不太理想。

感染及傳染病醫學會會長黃天佑認為，密切接觸者應接受強制檢疫，他又認為政府長期應在偏離地區興建隔離營，設施需有獨立房間、能夠開窗。

葉興國認為，強制檢疫做法可行。

區議員：應選用遠離民居酒店作檢疫

本身是註冊護士、中西區區議員任嘉兒則認為，政府應選用遠離民居的酒店作為檢疫設施，又指現時防疫裝備非常缺乏，稱有醫生朋友向她稱全日只獲發3個口罩。淘大花園業主委員會聯會主席、觀塘前區議員葉興國則指，強制檢疫做法可行，若真的要家居檢疫，政府應向市民保證有足夠守衛，防止接受檢疫令人士離開檢疫中心。