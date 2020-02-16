【武漢肺炎】港珠澳大橋明日起免費通行　直至另行通知

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情繼續於各地擴散，港府於2月8日起，要求所有內地來港人士必需強制檢疫，陸路口岸則繼續維持港珠澳大橋及深圳灣口岸開放。 運輸署發通告指，根據大橋管理局通知，為執行內地於防控期間的全國性政策，由2月17日起，所有使用港珠澳大橋的車輛，將按有關政策，毋須繳付通行費，直至另行通知為止。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼

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內地至今確診個案已累計逾6.8萬宗，內地當局於2月15日發通告指，經國務院同意，決定在疫情防控期間，由2月17日零時零分起，免收全國收費公路的車輛通行費，直至防控工作結束，具體時間另行通知。通告又指，政策適用於所有依法通行的車輛。

大橋管理局今日（16日）亦發通告指，根據相關政策，大橋的所有車輛免收通行費，直至防控工作結束。該局指，國標ETC及香港快易通的電子車道，及人工車道的車輛通行方式維持不變，希望三地人員提供平安、順暢的服務。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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香港運輸署亦發通告表示，為執行全國性的免收公路車輛通行費政策，故所有行駛大橋的車輛毋須繳費。署方指，大橋主橋位於內地水域，收費站亦位於內地範圍。

農曆新年前夕，大橋管理局已曾指，由年三十（1月24日）至初六（1月30日）午夜12時，一連七日實施小型客車免費通行政策；之後又於2月2日宣布，措施延至2月8日。當時措施於香港引起爭議，不少人擔心會加劇香港疫情。