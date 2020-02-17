【武漢肺炎】消息：人大政協收兩會延期通知　疫情结束再擇日召開

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全國兩會能否如期在3月初召開，一直備受關注。新華社今（17日）報道，全國人大常委會會議將於本月24日召開，將審議推遲召開下月全國人大會議的議案，意味兩會將延期舉行。 據了解，中聯辦今日向全國政協委員發訊息，指2月全國政協常委會、3月全國政協大會也將全部延期舉行，具體時間待疫情結束再擇日召開。

武漢肺炎疫情蔓延之際，全國三月「兩會」能否如期舉行備受矚目。（新華社）

譚耀宗留港開常委會視像開會

據悉，多名港區全國政協委員收到通知，為抗擊疫情，確保大家健康安全，原定2月20日香港中聯辦茶話會活動延期舉行。據了解，原定本月底舉行的全國政協常委會，以及3月3召開的全國政協大會，亦全部延期舉行，具體時間待疫情結束再擇日召開，屆時以具體通知為準。

不過，全國人大常委會第16次會議確定下周一（24日）在北京舉行，議程包括審議推遲召開下月全國人大會議的議案、關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的議案等。

譚耀宗。（資料圖片／張浩維攝）

港區全國人大常委譚耀宗表示，收到通知毋須赴京出席人大常委會會議，只需留在原地開視像會議，由於其住所沒有相關設施，相信有關方面會安排某地方開會；至於視像會議如何投票，他稱暫時未知有何安排。

譚耀宗說，對上一次延期召開兩會已是文革時期，鑑於今次疫情嚴重，中央決定推遲會議亦非常正確，亦可讓省市領導集中精力處理疫情，做法恰當，但何時再開會要視乎有關議案條文。