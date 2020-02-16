【武漢肺炎】張建宗指本港主要食品供應正常　市民無需要恐慌搶購

新型冠狀病毒引致的疫情持續，近日市民除了搶購口罩，亦一度搶購食米、厠紙等，政務司司長張建宗今日(2月16日)於網誌指，政府會繼續密切留意市場上食用品供應情況，市民實在無需要恐慌搶購及囤積白米或其他日用品。 他又指，特區政府繼續果斷處理與抗疫相關的事宜，大家不容鬆懈，時刻保持警惕，市民要加倍注意個人和環境衞生，保持身體健康，減少社交接觸。

張建宗指，以2月14日為例，本港五個貨運口岸入境和出境的貨運客車次為6,201輛及6,182輛，新春假期後，貨物跨境運輸活動已逐步回復正常。(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，政府於2月8日凌晨，實施涉及曾在內地逗留的入境人士強制檢疫14日的措施；然而，強制檢疫安排不影響內地與香港兩地的貨運。為確保內地供港食品不受影響，使用陸路口岸的跨境貨車司機已獲豁免，不需強制檢疫，但要接受醫學監察；而新春假期後，貨物跨境運輸活動已逐步回復正常，主要食品供應數量與去年平均數量相若，顯示本港的食品供應沒有出現問題。

食米方面，按政府規定，食米貯存商必須儲備足夠市民15天食用的存貨，業界亦備有額外存貨。現時，香港的食米總存貨約2 500萬公斤，足夠全港市民約一個月食用，米商亦正從各地進口食米。

蔬菜供應在農曆年假期後亦已回復至假期前的水平，以漁農自然護理署及蔬菜統營處的批發市場為例，每天平均供應約1千公噸蔬菜。

冰鮮肉現時每天約有30萬公斤冰鮮肉，包括豬肉、牛、羊、家禽，從世界各地運到香港，當中逾七成是從內地經陸路進口。由於跨境貨物運輸繼續保持暢順，從內地輸港的冰鮮肉數量非常穩定。冷藏肉方面，主要超級市場表示現時有約3至4個月存貨，儲備充足。

張建宗指，政府會繼續密切監察疫情的發展，聽取專家意見，檢視防疫措施的成效。(資料圖片)

他希望市民可以安心，實在無需要恐慌搶購及囤積白米或其他日用品。政府會繼續密切留意市場上食用品供應情況。