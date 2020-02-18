【財政預算案】最後關頭急轉彎　多個泛民板塊追加抗疫建議

新一份財政預算案於下周三公布，至今只有建制政黨及民主黨「開價」，提出不同建議，多個泛民板塊本來因着去年反修例風波，對政府繼續採取積極不合作態度，杯葛今年的預算案諮詢。 一向有就財政預算案提建議的公民黨、專業議政及其他個別泛民議員，今年均決定不與陳茂波會面，但因應目前新型冠狀肺炎疫情嚴重，不少都「急轉彎」，特別要求政府推出支援市民的抗疫措施，方案包括向全民派現金及失業補助金等。

民主黨的財政預算案建議中，包括不少針對反修例、警隊的措施。(資料圖片/余俊亮攝)

每年財政預算案公布前夕，各大政黨、立法會議員都會各自向財政司司長提出預算案建議，不過今年泛民政黨之中，暫時只有民主黨行動，且充滿政治味道，以「正視反修例運動民意、立即重組警隊 兌現政治問責」為題。民主黨的25項建議中，除全民派錢1萬元與不少建制派的建議相同，其餘要求重組警隊、縮減警隊編制，設立5億元「催淚彈殘餘物檢測及清理基金」等，明顯針對反修例事件。

民主黨主席胡志偉當時表示，預算案必須正視反修例運動和香港市民的五大訴求，所以除了紓困措施外，亦建議檢討主要官員及行會的角色、重組警隊等。

作為立法會內泛民另一大黨，公民黨亦沒有跟陳茂波會面提建議。該黨黨魁楊岳橋表示，他們認為目前最重要是先講「五大訴求」，相信這樣才可令民生安穩，民生政策才有力施行。

不過，鑑於目前疫情嚴峻，公民黨最終亦決定推出「抗疫化」預算案倡議，認為政府應向全民派發現金抗疫津貼。據了解，他們今日（18日）亦會公布，建議政府推出失業補助金等措施。他們強調，提出有關建議純粹是針對疫情，認為有實際需要，無關於該黨跟政府的關係變化。

公民黨今日將公布其「抗疫化」預算案倡議，提出設立抗疫支援特別津貼。(資料圖片)

至於代表泛民各功能界別議員的專業議政，亦有不少議員，提出與業界無關的抗疫措施建議。教育界葉建源建議政府，盡力為醫護人員提供抗疫物資、向所有成年居民發放一筆過現金津貼、失業人士發放緊急失業援助金等，亦有就教育界受影響的部分提出援助要求。他在建議書強調，政府管治基礎脆弱，呼籲政府正面回應市民「五大訴求」，積極抗疫，以恢復市民對政府信心。

會計界梁繼昌目前仍未決定其預算案建議的細節，但據悉他亦有機會針對疫情加入建議。梁繼昌早前表示，不主張全民派現金，認為會造成口罩抬價的情況，只會引起反效果。

至於因醫護罷工事件而與政府關係較緊張的衞生服務界議員、護協主席李國麟則直言，沒打算提建議，「冇睬過佢 (陳茂波)，唔得閒」。社福界邵家臻亦向《香港01》表示，沒有向陳茂波提出預算案建議，他批評特區政府已淪為「failed state(失敗國家)」，管治再無基礎。

而作為泛民4大板塊的最後一塊，原屬議會陣線的4名「單頭」議員，去年都有與陳茂波會面提建議，但他們今年亦不會見陳茂波。