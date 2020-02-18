【武漢肺炎】撐警大聯盟促關閉港台　譴責《頭條新聞》抹黑警隊

港台節目《頭條新聞》日前推出名為「驚方訊息」的環節，由藝人王喜扮演「忠勇毅」警察，諷刺警隊於抗疫期間的工作，引起警方不滿，警務處處長日前去信廣播處長投拆，批評港台節目《頭條新聞》漠視警方的抗疫工作和努力，斥節目顛倒是非。 撐警大聯盟今早（18日）到政府總部外請願，促請商務及經濟發展局局長邱騰華盡快關閉香港電台，又批評港台在提供廣播節目中涉及多個問題，包括政論節目立場偏頗，以「個人意見節目」作擋箭牌，發放顛覆國家和特區政府的信息。

聯盟召集人張美芬認為，《頭條新聞》、《自由風自由Phone》等節目成為反對派播音筒。(梁鵬威攝)

聯盟召集人張美芬認為，《頭條新聞》、《自由風自由Phone》等節目成為「反對派播音筒」，作出貶損《基本法》和「一國兩制」的言論，不斷散播攻擊政府施政的聲音，更刻意將愛國愛港人士滅聲，批評港台作為公營電台厚此薄彼，沒有達到公平客觀的要求。

張美芬表示，聯盟強烈譴責上星期播出的《頭條新聞》中的「驚方訊息」環節，多次以嘲諷形式抹黑警隊在抗疫期間的工作，更多次隱喻警方積存大量抗疫裝備，與事實不符。她又說，面對警方和各界的批評，港台發言人竟然以「反映社會現象」作推塘，批評是毫無悔意。

接逾200投訴 邱騰華已敦促港台遵守《約章》

聯盟指，港台年花數十億公帑，卻無存在價值，要求邱騰華大刀闊斧整頓港台，聯盟又向政府代表遞信反映訴求。

商務及經濟發展局發言人今日（18日）表示，通訊事務管理局辦公室由2月15日至今共收到200多個涉及該節目的投訴，通訊辦正跟進處理。局方又指，《香港電台約章》列明香港電台的編輯方針，必須準確持平，局長邱騰華已敦促港台必須嚴格遵守《約章》。