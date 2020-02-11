【武漢肺炎】民研：近六成人評林鄭0分　4主理疫情局長支持率新低

武漢新型肺炎疫情持續擴散，本港個案增加至43宗，全港陷入口罩及紙巾等防疫用品及日用品的搶購潮。香港民意研究所今日（11日）公布特首及問責司局長的民望數字，特首林鄭月娥評分只獲20.3分，4位主要處理抗疫工作的官員支持率均錄得有紀錄以來的新低。 元朗區區議員張秀賢表示，民意很大程度反映政府的抗疫工作不足，斥責政府政策「離地」和朝令夕改。

林鄭僅得20.3分 張建宗22.9分新低

訪問由2月3至6日進行，對1,001個受訪者進行了隨機抽樣電話訪問，林鄭的評分只有20.3分，反對率高達81%，當中有接近六成的受訪者給予林鄭0分，為歷來比例最高。政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波及律政司司長鄭若驊，分別獲得22.9、26.6及15.9的評分，當中張建宗的得分為2017年有紀錄以來的新低。

而13位局長則連續第4個月民望淨值全部錄得負值，4位主要處理抗疫工作的官員，包括財經事務及庫務局局長劉怡翔、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衛生局局長陳肇始及民政事務局局長劉江華，支持率均錄得有紀錄以來的新低，而同樣有份主理關口措施的保安局局長李家超，則繼續為支持率最低的局長。

區議員批政府 拒絕與地區協作防疫

元朗區區議員張秀賢表示，民意很大程度與政府的抗疫工作有關，例如司長中評分獲新低的張建宗，在處理西九高鐵站旅客健康申報表的安排上為人詬病，「正常人嘅嘢都唔識做」。他又批評張建宗阻止區議會召開會議，違反《區議會條例》，視民意授權為無物，試圖架空區議會及削弱區議員權力。張秀賢指，今日的元朗區議會會議取消，除了是因為民政署拒絕提供場地，更是因食衛局及衞生署等拒絕派代表出席，拒絕與地區就防疫工作溝通及協作。

鍾庭耀：應以免繼續對市民造成恐慌

張秀賢續稱，數據反映政府失去市民信任，由「口罩荒」至疑似社區爆發的個案，令市民憂慮家居隔離等政策是否真的奏效，或是會令到社區成為「無掩雞籠」，斥責政府政策「離地」和朝令夕改。

民研主席鍾庭耀則表示，相信市民寧願多聽港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等專家的意見及資訊，從科學角度了解政府的策略安排，而非行政官員「講完都唔明」的解釋，強調應對疫情應走在科學的路上，以免繼續對市民造成恐慌。