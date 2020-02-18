【武漢肺炎】鑽石公主號染病港人勁增逾倍　最新約50人確診

鑽石公主號郵輪因武漢肺炎疫情，現正停靠日本橫濱。民建聯鄭泳舜收到最新消息，船上再有兩名香港人確診。 而政府提交給立法會的文件顯示，鑽石公主號確診港人增至44名，較之前大幅增加。其後政府在晚上發出新聞稿，感染人數進一步上升至約50人。

政府文件顯示，2月18日為止，鑽石公主號上確診人數達到454人。船上有350名分別持有特區護照及外國護照的香港居民，當中有44人確診。

而政府晚上發出新聞稿，受感染人數進一步上升至約50人。

截至16日（星期日）的消息，船上有21名港人確診。到了今日傍晚，鄭泳舜表示收到消息新增兩名感染者，令感染人數升至23人。而政府最新數字一下子大增至50人，較周日數字飆升1.4倍。

政府表示正安排包機接載人回港隔離，而回港後需要入住檢疫中心14天。

有家屬希望留日 照顧確診患者

鄭泳舜表示，由於日本政府正陸續公布及通知化驗結果，受感染人數可能還會上升。有個別家屬擔心患者言語不通，考慮不回港，留在日本照顧患者。

他今日（18日）下午與保安局副局長區志光會面，反映患者與家屬的憂慮，並向區志光闡述他們的要求，促請局方成立專責小組繼續留日，為患者提供物資、信息溝通、翻譯等等支援。

區志光承諾會派駐人手，繼續支援及接應留日港人，同時呼籲已確定沒有感染的港人先行乘包機返港。

民建聯立法會議員鄭泳舜正在日本跟進「鑽石公主號」港人個案，今早在直播中稱，至少收到11宗在「鑽石公主號」郵輪確診感染新型冠狀病毒的港人求助個案，他們被送到6至8間醫院接受治療，其中一間醫院收治的2名港人是年長男士，院方表示病人情況並非嚴重，病情有好轉，可能要再留院兩至三星期觀察。

鄭泳舜今日到東京自衛隊中央醫院，為確診港人送上物資，並與醫院醫生見面。鄭泳舜表示，有留醫及照顧確診家人的港人反映，因語言不通致溝通困難，加上物資短缺，飲食習慣不適應等問題，期望入境處派人繼續留在日本，為他們提供翻譯等支援。

鄭泳舜指，接觸到船上大部分港人均希望乘政府包機回港，但有部分港人因要照顧確診的家人，會繼續留在當地。他又說，部份人未知要留醫多久，有心理壓力，促請港府為留醫港人提供電話熱線，照顧他們的需要。他透露，有部分屬於緊密接觸者的港人，仍留在郵船的客房內，仍未知能否下船，希望當局盡快提供協助。