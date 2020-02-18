【鑽石公主號】老爺確診奶奶無法落船　媳婦訴：似沙士淘大咁恐怖

停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號疫情嚴峻，船上有逾500人確診感染新型冠狀病毒，當中包括逾20名港人。港府早前表示將會包機接港人回港，惟要求測試結果呈陰性且無發燒等醫學象徵。 69歲的夫婦鄭生鄭太正是鑽石公主號上的港人乘客，鄭生早兩日確診後轉入千葉縣的醫院治療，鄭太作為親密接觸者則無法落船，仍困在無窗的船艙內等待結果，搭乘包機回港希望渺茫，感到情緒低落。他們的媳婦Olivia向《香港01》投訴，斥船艙就像沙士期間淘大花園一樣恐怖，望港府可以盡快接二人回家。

Olivia指，老爺奶奶兩夫婦於2月13日做了醫學測試，老爺鄭先生於16日確診患上新型冠狀病毒，被送往千葉縣一家醫院治療。而奶奶鄭太則作為親密接觸者繼續在封閉的房間內等待結果。

房間封閉無窗 家屬斥入淘大花園

從鄭太發來的相片可以見到，房間沒有窗戶，空間也不大，床頭櫃上堆滿了樽裝水和疑似工作人員留給她的字條，上面有鄭先生確診的信息。Olivia指測試結果遲遲未出，奶奶作為密切接觸者只能繼續在密封的房內等待，「好似淘大花園咁恐怖！」

入院後未有施藥 語言不通難溝通

自鄭生確診送醫後，在港的家人十分心急，Olivia透露老爺被送往醫院後除了有醫護幫他抽血和照肺外，一直未獲派藥，即使發燒也只獲發冰袋降溫。家人曾致電日本醫院，但是因語言問題難以溝通，而透過香港入境處、日本當地的朋友，醫院都以涉及個人私隱而拒絕透露，「我哋唔明點解入院到而家都未用藥，有條件希望可以接佢返來香港治療。」

滯留封閉船艙有抑鬱徵兆 家屬憂長期病患獨處危險

鄭先生送院後，鄭太太有時會不回覆手機消息，和家人偶爾通話，家人也感覺到她有抑鬱的徵兆。Olivia指，「佢呢排胃口好差，好少食嘢，夜晚瞓唔到。」

Olivia透露，鄭太是長期病患，有心臟病和高血壓，需要長期服藥，目前藥物尚夠，但擔心她一個人在封閉空間，「如果出事都無人知。」

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼

+ 8 + 7 + 6

曾國衞說，局方希望明天晚上將全部滯留鑽石公主號的港人帶走。（資料圖片）

鑽石公主號有350名香港人，包括260名永久居民、90人持其他國家護照。入境事務處處長曾國衞今日（18日）表示暫時計劃分兩班機將港人送返港，如有需要不排除多加一班。早前食物及衛生局局長徐德義表示，隨包機返機人士需接受日本當局的新型冠狀病毒檢測，並呈陰性結果，另亦需接受本港衞生署人員健康篩查，包括量度體溫和問卷調查，確保沒有病徵才可上機，而返港後亦需要接受檢疫14日。

Olivia表示，現在最大希望就是兩位老人可以回到香港，不在乎回港後是否需要再進行隔離。不過鄭太的檢測結果一直未出，Olivia則擔心奶奶趕不上香港的包機回港，「日本方面其實都無話唔畀乘客離開，但要睇港府係咪願意接返來。」

▼香港確診個案一覽▼